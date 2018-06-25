Yozgat’ta AK Parti 2, MHP 1 ve CHP 1 milletvekili çıkardı

YOZGAT’ta oy sandıklarının tamamının sayımı tamamlanırken AK Parti 2, MHP 1, CHP ise 1 milletvekili çıkardı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Yozgat’ta kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’den Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, MHP’den İbrahim Ethem Sadef, CHP’den ise Ali Keven yeni dönemin milletvekili oldu.



Bekir BOZDAĞ (AK Parti): Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 1965 yılında dünyaya gelen Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı. 22, 23, 24 ve 26 Dönemlerde Yozgat Milletvekili seçildi. 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi. 25 Aralık 2013 tarihinde Adalet Bakanı olarak görev aldı. 64. Hükümet'te tekrar Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. 65. Hükümette tekrar Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü görevini yürütmektedir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.



Yusuf BAŞER (AK Parti): Yozgat’ın Çalatlı köyünde 1965 yılında dünyaya gelen Başer, ilk öğrenimini Çalatlı köyünde, orta ve lise tahsilini Yozgat İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalıştı. Yozgat Barosu Muhasip Üyesi, Genel Sekreteri, Başkan Yardımcısı ve Yozgat Barosu Başkanı olarak üç dönem görev üstlendi. Türkiye Barolar Birliği Üst Kurul Üyeliği yaptı. Türkiye Kızılay Derneği Yozgat Şube Başkanlığı yaptı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Yozgat Cezaevi İzleme Kurulu Üyeliği ile Dil ve Edebiyat Derneği Yozgat Şubesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ak Parti Yozgat İl Başkanlığı ve Baro Başkanlığı görevini aynı anda yürüttü. 24, 25 ve 26 Dönemlerde Yozgat Milletvekili seçildi. Milletvekilliği sürecinde Yasa Dışı Dinleme Komisyonu Başkanlığı, Soruşturma Komisyonu Üyeliği ve Anayasa Komisyonu Üyeliğinde bulundu. Adalet Komisyonu Üyeliği, Ak Parti Grup Disiplin Kurulu Üyeliği ve Ak Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine devam etmekte. İngilizce ve Arapça bilen Başer, evli ve iki çocuk babasıdır.



İbrahim Ethem SADEF (MHP): Yozgat’ta 1980 yılında Yozgat’ta dünyaya gelen Sadef, ilk, orta ve lise tahsilini Yozgat’ta tamamladıktan sonra, ticarete atıldı. Aile şirketlerinde yönetici olarak çalıştı. Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat bölümlerinde yüksek öğrenimine devam etmektedir. Sadef, 7 yıl Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 2 yıl merkez ilçe başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve henüz çocuğu yoktur.



Ali KEVEN (CHP): Yozgat’ta 1951 yılında dünyaya gelen Keven, ilk, orta ve lise öğrenimimi Yozgat’ta tamamladı. 1978/1979 döneminde, Ankara Gazi Enstitüsü beden eğitimi bölümünü bitirdi. 1973/1983 yılları arasında Diyarbakır’da Çevre Sağlık Meslek Lisesinde çalıştı. 1980 darbesinde görevinden uzaklaştırıldı. Çeşitli derneklerde, sendikalarda başkanlık ve yöneticilik yaptı. Yozgat Halk Evi kurucu başkanlığı yaptı. 1978/1979 CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 1989-1995 SHP İl Başkanlığı yaptı. 1998-2011 yılları arasında CHP İl Başkanlığı görevinde bulundu. 2002, 2007, 2011, 2018 yıllarında CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Evli ve 1çocuk babası.



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