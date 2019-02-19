Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini devretti (2)

İSTANBUL'A HIZLI TREN İLE GİTTİ

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, devir teslim töreninden sonra eşi Semiha Yıldırım ve torunları ile birlikte hızlı tren ile İstanbul'a gitti. Seyir halindeki trende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, İstanbul'un müjdelenmiş bir şehir olduğunu söyledi. Yıldırım, "Dünya başkenti bir şehre hizmet etmeyi borç biliyorum. İstanbul’a geldiğimde 11 yaşındaydım. Lise, üniversite okudum, evlendim, çocuklarım oldu. İstanbul beni ben yapan, bu konuma getiren bir şehir ve bundan dolayı İstanbul’a hizmet etmek büyük bir onur. Bu kararı tabii İstanbul halkı verecek. Belediye Başkanı seçilirsek İstanbul için yapacağımız çok güzel hizmetler var. İstanbul’un sorunlarını biliyoruz, İstanbulluların beklentilerini biliyoruz. Bu tecrübeyle İstanbul’da da güzel işler yapılacağına inanıyorum" dedi.

'ANKARA'YA GELECEĞİZ, TEMELLİ TERK ETMİYORUZ'

Ankara'nın Türkiye'nin Başkenti, İstanbul’un da ekonomi, kültür ve ticaretin başkenti olduğunu, belirten Yıldırım, "2002'den bu yana sürekli Ankara'dayız, Bakanlık, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı görevlerinden dolayı. 'Ankara'yı öğrendik' dersek yanlış olur. Bir şehri öğrenmek, yürüyerek şehirde kaybolmak demek. Ankara'da 4 tane kapı öğrendik. Bakanlık kapısı, Meclis’in kapısı, Çankaya Köşkü'nün kapısı, Beştepe’nin kapısını öğrendik. Şehrin sosyal, kültürel, gündelik hayatına yönelik çok fazla vaktimiz olmadı. Ankara her şeye rağmen siyasetin kalbidir. Zaman zaman Ankara’ya geleceğiz, temelli terk etmiyoruz" şeklinde konuştu.

'YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR'

Seçimlere kalan 39 gün içinde her ilçede programlar yapılacağının altını çizen Yıldırım, şöyle dedi:

"İstanbul Türkiye’nin özetidir. İstanbul, Türkiye'nin birliği ve beraberliğinin en güzel şekilde temsilidir. Amacım, İstanbulluları, nereden gelirse gelsin ister Hakkari’den ister Edirne’den gelsin, kendi memleketine olan sevgisi devam etsin; ama 'İstanbulluyum, İstanbul benim geleceğim' diyebilsin istiyoruz. İstanbul aidiyetini çok önemsiyoruz. Bir şehrin sahiplenilmesi, o şehirde yaşayanlar tarafından ne kadar fazla olursa, şehir o kadar güçlü olur. Eğer İstanbullu bize destek verir, güvenir, belediye başkanı yaparsa öncelikli hedefim İstanbul aidiyetini, kimliğini daha da güçlendireceğiz. İstanbul ekonomisini büyütmek demek Türkiye’nin büyümesi demek. Bu şehrin mutlaka öncü rolünün devam etmesi lazım. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."

Binali Yıldırım'ın torunlarıyla sohbeti ortamda gülüşmelere neden olurken, eşi Semiha Yıldırım ise yaptığı açıklamada, "İnşallah hayırlısı olur. Bizim için daha iyi, çocuklar ve torunlar orada, en azından beraber oluruz" dedi.



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