Yeni Türkiye’nin Yeni Kabinesi 1. Meclis’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini bugün topluyor. Erdoğan ve kabinesi toplantı öncesi Hacı Bayram Camii’nde cuma namazı kıldı. Erdoğan. 1. Meclis'teki törenin ardından ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yapacak.Toplantıda ilk ve ikinci 100 gün ile ilk 6 aylık plan ve icraatların yol haritası da netleşecek.