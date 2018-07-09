Yeni Sistemde Bakanlık Sayısı 16’ya İniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter hesabından detaylarını paylaştığı yeni sisteme göre, bakanlık sayısı 26’dan 16’ya düşürülecek. Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilecek.
“TİCARET BAKANLIĞI ADI ALTINDA BİRLEŞİYOR”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı ise “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” adı altında toplanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da “Ticaret Bakanlığı” adı altında birleştirilecek.
Yeni sistemde Bakanlıklar şu şekilde;
Adalet Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı
16’DA OFİS VE BAĞLI KURUL VAR
Yeni sistemde 16 Bakanlığın yanı sıra 16’da
Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve kurul bunuyor.
Sistemde; Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu,Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikaları Kurulu, Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu ile Finans, İletişim, İnsan Kaynakları, Teknoloji ve Yatırım Ofisi de bulunuyor. Cumhurbaşkanına bağlı diğer iki ofis ise Özel Kalem ve İdari İşler Başkanlığı.
16 BÜYÜK TÜRK İMPARATORLUĞUNU SİMGELİYOR
Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeliyor.Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 16:36