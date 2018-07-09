Yeni Sistemde Bakanlık Sayısı 16’ya İniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter hesabından detaylarını paylaştığı yeni sisteme göre, bakanlık sayısı 26’dan 16’ya düşürülecek. Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilecek.

“TİCARET BAKANLIĞI ADI ALTINDA BİRLEŞİYOR”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı ise “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” adı altında toplanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da “Ticaret Bakanlığı” adı altında birleştirilecek.

Yeni sistemde Bakanlıklar şu şekilde;

Adalet Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı

16’DA OFİS VE BAĞLI KURUL VAR

Yeni sistemde 16 Bakanlığın yanı sıra 16’da

Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve kurul bunuyor.

Sistemde; Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu,Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikaları Kurulu, Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu ile Finans, İletişim, İnsan Kaynakları, Teknoloji ve Yatırım Ofisi de bulunuyor. Cumhurbaşkanına bağlı diğer iki ofis ise Özel Kalem ve İdari İşler Başkanlığı.

16 BÜYÜK TÜRK İMPARATORLUĞUNU SİMGELİYOR

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeliyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 16:36