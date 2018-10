Vuslat Platformu'nun 'Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası' toplantısı başladı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın katıldığı Uluslararası Vuslat Derneği'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği 'Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası' başlıklı toplantısı Abant Tabiat Parkı'nda başladı.Uluslararası Vuslat Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Vuslat Platformu, 'Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası' başlığı altında toplandı. Pazar gününe kadar devam edecek olan toplantı, Abant’taki bir otelde düzenlenen açılış programı ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci, "Öyle bir nesil yetişti ki Türkiye’de ‘Biz bir şey yapamayız, bizden bir şey olmaz. Batılılar daha akıllı, daha zeki, daha çağdaş. Onlar yapar biz onları seyrederiz. Onlar yönetir, biz yönetiliriz’ Bu anlayışla bir yapı vardı. Bu anlayış hala daha belli oranda devam ediyor. Yani ‘Sevr Anlaşması’ ki bu milletin temsilcileri onu imzalamamıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması. Niye Sevr gecikiyor. Çünkü galip devletler kendi aralarında Osmanlı topraklarını paylaşmakta uzlaşamıyor ve anlaşamıyor. Sonradan Sevr ortaya çıkıyor. Bu anlaşmanın maddelerini okuduğu zaman bir nesil kafasında şimşek çakmalı. Öyle bir şartlar öyle bir anlaşma ortaya koyuluyor ki. Bize bir avuç toprağa hapsetmişler. Bu anlayışa da evet diyen bir zihniyet vardı. Onlar rahat yaşasın bizi Amerika, İngiliz, Fransız kim yönetirse yönetsin. Ama onların hesap edemediği bir nesil ortaya çıktı ki. Ölürüm zillete razı olmam. Ölürüm şehit olurum boyun eğmem. Beni bu milletin içerisinden çıkanlar yönetir. Bu milletin inancına bu milletinin tarihine göre ben yönetilirim" dedi.'TÜRKİYE'DE DOĞAN MÜLTECİ BEBEK SAYISI 230 BİN'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, Türkiye'de doğan mülteci çocuk sayısının 230 bin olduğunu ifade ederek, "İnsanlık son yüzyılda büyük bir dram yaşadı. Böyle de devam etmekte. Yakın dönemde aynı acıyı Afganistan'da, Irak'ta yaşadık. Filistin'de Suriye'de yaşıyoruz. Millet olarak 3,5 milyon Suriyeli olmak üzere toplam 4 milyon mülteci kardeşimize ev sahipliği yapmaktayız. Ülkemizde doğan bebek sayısı yaklaşık 230 bin. Yeni bir dünya düzeni konuşacaksak, geleceğin haritasını gündeme taşıyacaksak eğer önce insan haritasını, insan eksenli medeniyet tasavvurunu masaya yatırmamız gerekiyor" diye konuştu.Yeni dönemde üniversiteler ile sanayi ve teknolojiyi buluşturmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Öğrenci değişim programları ile uluslararası deneyimleri arttırmaya, akademik başarıları teşvik etmeyle devam edeceğiz. Gençlerimizin özellikle eğitim sürecinde karşılaştıkları olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bugün geçler arasında yaygın hale gelen alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlığı toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştı. Bu amaçla 11 bakanlığımızın sorumluluğunda 2018-2023 ulusal uyuşturucu ile mücadele eylem planını hazırladık. Sosyal uyum kapsamında 2017 yılında İstanbul'da 2, Ankara ve Antalya'da birer olmak üzere 4 pilot sosyal uyum merkezi açtık. 18 biriminde açılması sürmekte. İçişleri Bakanlığımız ile beraber güvenli okul ve güvenli gelecek kapsamında okullarımızdaki çocuklarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarla ailelerimizle birlikte çocuk ve gençlerimize her türlü kötü alışkanlıktan korumaya, topluma faydalı gençler yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman ise konuşmasına 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak başladı. Kahraman, "O gece Cumhurbaşkanımız hemen sizi 5 dakika içinde uluslararası sahaya, 10 dakika içinde Yunan sahasına çıkartırım lafına kendine has üslubu içinde cevap vermeseydi uysaydı ne büyük bir badire ile karşı karşıya kalacaktık. Çünkü hareket güçlüydü. 27 Mayıs’tan, 27 Şubat’tan, 21 Mayıs’tan güçlüydü. 9 Mart'tan 12 Mart'tan güçlüydü" dedi.FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir piyon olduğunu ifade eden Kahraman, şöyle konuştu:"Bir piyon var. O kim ki o kadar organize yapacak. Bu kadar gücü bir araya getirecek. 16 ülkede okul idare edecek. Bankalar, yayınlar, bilmem neler kuracak. Şimdi kalkıp da 'Ben kullanıldım. Af dileyemem çünkü affın üzerine geçtim. Başkası kullanılmasın diye ikrar ediyorum' dese hiç olmazsa hesap gününde bir sarılacağı yer olur. Onu da demiyor. Büyük bir badire atlattık."'TÜRKİYE YENİ SİSTEME GİRMİŞTİR'Türkiye'nin yeni bir raya girdiğini belirten Kahraman, "Bu her sene işte yüzyılın yeni dünya düzeni diye denir. Dünya düzeni değişmez. Egemenler vardır. Ezilenler vardı. Bu ezilmekten kurtulmak isteyenler vardı. Değişimler ihtilaller ve büyük olaylarla oluyor. Malum İstanbul’un fethi bir çağın kapanıp bir çağın açılmasıdır. Büyük hadisedir. 1917 Rus ihtilali Fransız ihtilali İttihat Terakki’nin yaptığı o meşhur Abdulhamid’i düşürme hadisesi. Bunlar büyük hadiselerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir hadisesi de 16 Nisan’da olmuştur. Türkiye ray değiştirmiştir. Türkiye makas değiştirmiştir. Yeni bir sisteme girmiştir" dedi.İsmail Kahraman, Türkiye'nin dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, "Güçlüyüz. Biz varız. Almanya var, kabul ettirdi kendini 5+1 diyorlar. Toplantılara sokuyorlar güvenlik konseyine koyuyorlar. Çin var bir dev. Rusya var. Dün iki kutuptu. Şimdi birkaç kutup var. Bir de Türkiye var. Güzel günlere gideceğiz. Osmanlı eğer devrilmeseydi bugün yine devletler kurulabilirdi ama Osmanlı Devletler Topluluğu da olurdu. Olur mu acaba tekrar" diye konuştu.

