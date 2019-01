Venezuela Büyükelçisi: Halk zorluklar içerisinde ama düşmanını biliyor

VENEZUELA Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, ülkesinin tarihinin en büyük siyasi krizini yaşadığını belirterek, "Venezuela neden böyle bir ekonomik krizin içerisine girdi? Çünkü Venezuela tamamıyla petrol gelirinden elde edilen ekonomik yapıya haiz bir ülke. Üzülerek söylemeliyim ki; ülkemizin ekonomisini bugüne kadar çeşitlendirmeyi başaramadık. Evet halk zorluklar içerisinde ama halk düşmanının da kim olduğunu çok iyi biliyor" dedi.

Büyükelçi Jose Gregorio Bracho Reyes, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurması ve ardından yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Demokrasilerde cumhurbaşkanlığı görevine ancak ve ancak halkoyu ile gelinebileceğini belirten Büyükelçi Reyes, "Diğer her türlü göreve geliş darbeye girer. Bu noktada ABD'nin takınmış olduğu bu tavır ile dünya üzerindeki tüm darbeleri desteklediğini görüyoruz. Venezuela'da böyle bir olayın yaşanmış olması, dünyada yankı bulması gereken bir konu; çünkü burada uluslararası tüm normlar çiğneniyor. Sadece iç işlerimize de karışmıyorlar, aynı zamanda halkların kendi kendilerini ifade etme özgürlüğüne de karışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz; bir milletvekili çıkıp ülkenin başkanı ilan ediyor kendini ve ABD gibi ülkeler bunu tanıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya üzerinde iyi demokrasiler olabilir, daha iyi demokrasiler olabilir; ama dünyanın hiçbir yerinde 'iyi darbe' diye bir şey yoktur" dediğini hatırlatan Büyükelçi Reyes, "Bu çok doğru. ABD bizi zorla savaşa sürüklüyor. Benim ailem de şu an Venezuela'da. Libya'da ne yaptılarsa, şu anda Suriye'de ne yapıyorlarsa Venezuela'ya da onu yapmak istiyorlar" dedi.

'ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAĞIZ'

Ülkesinin en büyük silahının egemenlik için savaşmak olduğunu vurgulayan Büyükelçi, "Venezuela'nın ne atom bombası var ne de atom bombası üretme gibi bir niyeti var. Bizim ABD'ye karşı en büyük silahımız kendi egemenliğimiz için savaşıyor olmamız. ABD o kadar yüzsüz ki açmak istediği savaşı Venezuela'nın milli geliri ile yapıyor. Orada el konulan paralar bizim petrolümüzün karşılığı. Her zaman yasalar bizim yanımızda. Yasalar bizim yanımızda olduğu için de ABD'ye karşı kurumlara gereken başvuruları yapacağız, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Dünya Ticaret Örgütü'ne. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Savaş yanlısı Bolton ve Trump'a ortalığı emanet etmemek gerekiyor. Onların istediği tek şey savaş" ifadelerini kullandı.

ÖZ ELEŞTİRİ

Reyes, Venezuela'nın siyasi tarihinin en büyük krizini yaşadığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Venezuela neden böyle bir ekonomik krizin içerisine girdi, diye sorarsınız; çünkü Venezuela tamamıyla petrol gelirinden elde edilen ekonomik yapıya haiz bir ülke. Üzülerek söylemeliyim ki ülkemizin ekonomisini bugüne kadar çeşitlendirmeyi başaramadık. Bolivarcı devrimin bekleyen ve tamamlanması gereken ödevlerinden bir tanesi bu. Çok acil bir şekilde bu konuyu halletmemiz lazım. Çünkü hâlâ dış alıma bağımlı yaşıyoruz. O yüzden böylesine bir krizin içine girdik. Göğsümü gere gere söylüyorum ki Venezuela halkı, Latin Amerika halkları içerisinde en büyük tarihe ve siyasi bilince sahip halktır. Evet halk zorluklar içerisinde; ama halk düşmanının da kim olduğunu çok iyi biliyor."

'TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÖRNEK ALINACAK BİR ÜLKE'

Dünya basınının Venezuela'ya karşı aldığı tavrı doğru bulmadığını da söyleyen Büyükelçi, "Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı başlatılan medyatik savaşın aynısı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıştırılmak istenen yaftaların aynısı Maduro'ya da yapılıyor. Bu yüzden Türkiye bizim için örnek alınacak bir ülke" dedi.

'KOLOMBİYA, ABD'YE UŞAKLIK EDİYOR'

Venezuela Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın konuşması sırasında kameralara yansıyan '5 bin asker Kolombiya'ya' notu için de değerlendirmede bulundu. Reyes, şunları kaydetti:

"John Bolton'ın o notu Venezuela'ya gözdağı vermek amacı ile gösterilmiştir. Biz barışçıl bir devrim hareketiyiz; ama kendimizi savunmamız gerekirse de gereğini yaparız. Kolombiya'da Amerikan üslerinin olduğunu biliyoruz. Bu üsler zamanında uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele için kurulmuştu. Ama yıllar geçtikçe fark ettik ki bu üsler bir işe yaramıyor. Çünkü uyuşturucu kaçakçılığı Kolombiya'da her geçen gün arttı. Şu anda ürettikleri kokain aldı başını gitti. Bu not tesadüf değil. ABD'nin yürütmekte olduğu savaşın bir parçası. Venezuela'da huzursuzluk ve korku yaratmak için aba altından sopa gösteriyorlar. Kolombiya ne yazık ki ABD'ye uşaklık ediyor. Sadece Kolombiya da değil Şili, Brezilya gibi ülkeler de böylesine talihsiz bir durumda aktörlerden biri haline geldi."



