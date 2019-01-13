Vatan Partisi’nin Bursa belediye başkan adayları açıklandı

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Bursa belediye başkan adaylarını açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suna Soydaş oldu.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bursa’ya gelerek partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Plaza 16’da düzenlenen aday tanıtım toplantısına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Hacı Bektaş Aykut’un yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Vatan Partisi’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili adaylarından Suna Soydaş oldu. Aday tanıtımları, partililerin yoğun sloganları eşliğinde yapıldı. Vatan Partisi’nin Bursa ilçe adayları da şöyle:Osmangazi Belediye Başkan Adayı Doğan AtasoyYıldırım Belediye Başkan Adayı Arzu BitirgiçNilüfer Belediye Başkan Adayı Mustafa Enver YılmazYenişehir Belediye Başkan Adayı Feridun ÖztürkOrhangazi Belediye Başkan Adayı Süleyman YurddaşerOrhaneli Belediye Başkanı Salih AltıparmakMustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin AlkanKestel Belediye Başkan Adayı Gülten SeytinKeles Belediye Başkan Adayı Nurettin AtışKaracabey Belediye Başkan Adayı Rıfat Narhınİznik Belediye Başkan Adayı Hamdi Tekdemirİnegöl Belediye Başkan Adayı Mehmet AtlıHarmancık Belediye Başkanı Gülşah ÖztürkGürsu Belediye Başkan Adayı Osman ErinçGemlik Belediye Başkanı Canan BölükBüyükorhan Belediye Başkanı Aydın Keleşoğlu

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