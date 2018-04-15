Vatan Partili Gültekin: Kimyasal silah yalanı piyasaya sürüldü

VATAN Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, ABD'nin Suriye'de kimyasal saldırı kullandığı iddiasının daha önce kullandığı yalanlardan birisinin olduğunu söyledi. Gültekin, "Suriye ordusu Guta'ya tam hakim oldu, olay bitti ve tam bu sırada malum merkezlerden kimyasal silah kullanıldı yalanı piyasaya sürüldü" dedi.Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gültekin, Malatya'da parti binasında toplantı düzenledi. Partililerin katıldığı toplantıda Gültekin, 14 Nisan gecesi ABD'nin Suriye'ye ağır bir füze saldırısında bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Gerçekte Şam'a ve Suriye'nin diğer şehirlerine atılan füzeler, Ankara'ya atılmıştır, İstanbul'a atılmıştır, Malatya'ya atılmıştır. Büyük gerçek budur. Türkiye'de yaşayan herkesin bilince çıkarması gerek en büyük gerçek budur. Suriye'ye atılan füze Türkiye'ye atıldı. Suriye yönetimi 6 yıldır emperyalizm tarafından desteklenen, emperyalizm tarafından beslenen Amerika ve İsrail tarafından beslenen, desteklenen terör örgütlerine karşı vatanını savunuyor. Yanı başımızda olan olay budur. Türkiye nasıl bugün teröre karşı kendi vatanını savunmak göreviyle karşı karşıysa, Suriye hükümeti de kendi vatanını savunuyor. Amerika'nın çıldırması bundan dolayıdır. Başkent Şam'ın hemen yanı başında olan Guta'da terör örgütlerinin hakimiyetinde olan bölge Suriye ordusunun mücadelesi sonrasında sonuca ulaştı. Orada bulunan terör örgütleri Rusya'nın ve Türkiye'nin arabulucu olması sonucunda bölgeyi terk etmeye ve Türkiye sınırındaki İdlib ve Cerablus'a gelmeyi kabul ettiler. Olay bitti. Terör örgütleri mensupları aileleriyle birlikte otobüslere binerek bölgeden ayrılmaya başladılar. Tam bu sırada Suriye devleti, Suriye ordusu Guta'ya tam hakim oldu, olay bitti ve tam bu sırada malum merkezlerden kimyasal silah kullanıldı yalanı piyasaya sürüldü. Çok basit bazı soruların üzerine düşünmek gerekiyor. Türkiye'yi yönetenler bu soruları kendilerine sormalar mı? ABD bu yalanı 1991 Körfez Savaşı öncesinde de kullandı. 2003'de Irak'ı ikinci sefer işgal etmeden önce de kullandı. 'Irak'ta kimyasal ve biyolojik silahlar vardır' dedi ve 1.5 milyon Müslüman Iraklıyı katletti, bu yalan üzerine. Bu gerçek herkesin hafızasında tazeyken o yeni yalana niye inanılıyor? ABD'nin, İsrail'in hayatı yalan."

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