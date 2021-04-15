Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalılara ' Türkiye'ye Gidin' Çağrısı Yaptı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'ye teşekkür etti. Son zamanlarda yaşanılan olaylar sonucunda Türkiye'nin Ukrayna’ya desteğinden dolayı teşekkür eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’yı, geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı, Kırım’ı desteklemesi önemli” açıklamasını yaptı. Başkan Zelenskiy ayrıca Ukrayna vatandaşlarına da çağrıda bulundu. Ülkesindeki vatandaşlara Türkiye’ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya’nın Türkiye’ye olan uçak uçuşlarını sınırlaması konusunda açıklama yaparak Volodimir Zelenskiy, Ukrayna vatandaşlarına seslenerek turizmi canlandırmaları gerektiğini de ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Volodimir Zelenskiy, Türkiye’ye 10 Nisan Tarihinde yapmış oldukları Ziyaretin oldukça İyi geçtiğini vurgulayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Türkiye devletine, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarım. Kendisi gerçekten Ukrayna’yı destekliyor” dedi. Recep Tayyip Erdoğan'a olan minnettarlığını dile getiren Ukrayna Cumhurbaşkanının açıklaması, gündemde büyük ses getirdi..

Ziyaret esnasında oldukça önemli anlaşmalara da imza atıldığını açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Jeopolitik sorundan bahsederken, bugün en önemlisi, Ukrayna’nın huzuru ve partnerlerimizin desteği. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’yı desteklemesi, geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı desteklemesi, Kırım’ı desteklemesi önemli. Bizim duruşumuzu desteklemesi, Kırım’ın ilhakını tanımaması önemli” ifadelerini kullanadı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya’nın Türkiye’ye olan uçak uçuşlarını sınırlaması konusunda da açıklama yapan ve bazı detaylara değinen Volodimir Zelenskiy, Ukrayna vatandaşlarına Türkiye’ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı. Ukrayna ve Türkiye arasında turist akışının artırılabileceğini ifade eden Zelenskiy, “Duydunuz, Ruslar, Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye turizmi sınırlayacaklarını söylediler. Bu onların kişisel meselesi. Bizim ise tam tersi, turizmi geliştirmemiz ve Türkiye’yi desteklediğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Zelenskiy ayrıca Ukrayna vatandaşlarına da çağrıda bulundu. Ülkesindeki vatandaşlarına Türkiye’ye tatile gitmeleri konusunda çağrısı yaptı.