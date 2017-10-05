Türkiye'den tam destek

Türk Dışişleri Bakanlığı, Filistin'deki iç uzlaşı sürecinde ilerleyen süreçlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Ortadoğu'da barışın ve istikrarın sağlanması için hayati bir önem taşıyan Filistin iç uzlaşması sürecinin sonuca ulaştırılması açısından ilerleyen dönemlerde de destek vermeye devam edeceğiz" ifadesi yer aldı.

3 Ekim tarihinde Filistin hükümetinin bakanlar kurulu toplantısını Gazze'de yapması, bakanlığın yaptığı açıklamaya göre memnuniyetle karşılandı.

"FİLİSTİN İÇ UZLAŞI SÜRECİ"

Filistinde'ki sorunların en büyük nedeni bölünmüşlükten kaynaklanmaktadır. Yani tam anlamıyla birlik, beraberlik olmamasından. Bu bölünmüşlükten en büyük payı da İsrail almaktadır. Hamas ve Fetih hareketleri arasında sağlanacak siyasi ortaklığın hususunda güçlü bir siyasi irade ortaya koyulamaması ve bu iki grubun arasındaki görüş farklılıkları sorun yaratmaktadır. Bu sorunlar için yürütülen Filistin iç uzlaşı programı başarıyla sonuçlanırsa hem iç hemde dış etkenlere karşı önemli ve etkileyici kararlar alınabilir ve uygulanabilir.