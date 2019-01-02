Turan: Zarifoğlu'nun kitaplarını yasaklamak bir yana, okumak için gayret ederiz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yazar Cahit Zarifoğlu'nun, 'Bir Değirmendir Bu Dünya' isimli kitabının Çanakkale'de bir etkinlikte yasaklandığı iddiasına ilişkin konuştu. Turan, "Biz, Zarifoğlu'nun kitaplarını yasaklamak bir tarafa, okumak için, okutmak için özel gayret ederiz. Nerede hatırası var, dinleriz. Nerede makalesi, kitabı var, okumak isteriz" dedi.

Lapseki Doğalgaz Hizmet Alım töreni Lapseki Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Yücel Acer, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçede uzun yıllardır konuşulan bir hayali hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, doğalgaz abone sayısının bini geçtiğini belirtti.

'BU YIL DA OPERASYONLAR DEVAM EDECEK'

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'ye ve Lapseki'ye yapılan yatırımları anlattı. Terörle mücadeleye de değinen Turan, "Bu ülkeye yan bakan, PKK'sı, FETÖ'sü, DHKP-C'si kim varsa, bu milletin huzurunu bozan, mutlaka bedelini ödeyecek. Askerimiz, polisimiz kaldığı yerden bu yılda da operasyonlara devam edecek" dedi.

'ZARİFOĞLU'NUN KİTAPLARINI OKUMAK İÇİN GAYRET EDERİZ'

Yazar ve şair Cahit Zarifoğlu'nun, 'Bir Değirmendir Bu Dünya' isimli kitabının Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce bir etkinlikten çıkarıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Turan, şöyle konuştu:

"Cahit Zarifoğlu ki; bu medeniyetin en kıymetli yazarlarından biridir. Başımızın tacıdır. Kitaplarını okumaktan özel onur duyduğumuz az insandan bir tanesidir. Zarifoğlu'nun Çanakkale'de kitapları yasaklandı diye bir iddia ortaya kondu. Baştan aşağı yalan. Baştan aşağı yanlış. Biz Zarifoğlu'nun kitaplarını yasaklamak bir tarafa, okumak için, okutmak için özel gayret ederiz. Nerede hatırası var, dinleriz. Nerede makalesi, kitabı var, okumak isteriz. Ancak bundan epey bir süre önce 2018 Mayıs'ında teknik liselerde okunması üzerine Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz 5 kitap tavsiye etmiş. Olayın bir defa bakanlıkla, hükümetle, başbakanla, bakanla alakası zaten yok. Çanakkale'de, teknik liselerde okunsun diye 5 kitap tavsiye edilmiş. Tavsiye başka bir şey değil. Satılan yok, dağıtılan yok, alınan yok. Öğrenciye diyor ki, 'şu 5 kitabı oku', okuma kampanyası. Ardından bir şikayet olmuş. Bu kitaplardan bir tanesinde bir siyasi parti eleştiriliyor diye, bunu değil de başka bir kitap tavsiye edelim denmiş. Komisyon bakmış, eyvallah madem öyle bunu değiştirelim diyip, bunu değiştirme kararı almış. İsteyen Zarifoğlu'nu kendi alır, isteyen sendika, isteyen vakıf, isteyen dernek satar, dağıtır baş tacı. Ama Milli Eğitim, teknik liseye tavsiye ederken onu değil de, bunu okuyun demiş. Mesele bundan ibaret"

'ESAS MEŞRU OLANI DA BUNLARDIR'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, 'meşru değildir' sözlerine de yanıt veren Turan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız çocukluğundan beri hayatı kamera önünde olan, hep seçimle olan, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, her dönemde seçimle gelen, herkesin tanıdığı, bildiği bir insan. Gayri meşru demek, kafasının arkasında 28 Şubat'tan kalıntı olan, 27 Nisan'dan kalıntı olan, '15 Temmuz Tiyatrodur' denen kalıntı olan, darbeci zihniyetin seçimlere yönelik yaptığı ithamdır, eleştiridir. Esas meşru olanı da bunlardır. Bu milletin oy verdiği, sahip çıktığı herkes başımızın tacıdır. Meşruiyet kürsüde değil, milletin sandığındadır. O yüzden bir daha söylüyorum. Bu tarz polemiklere prim vermeyeceğiz."

Konuşmaların ardından Vali Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve diğer protokol üyeleri, dua ederek, ilçede doğalgaz kullanımının başlaması için ilk ateşi yaktı.



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