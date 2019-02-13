Tunç Soyer, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı ziyaret etti. Projelerine dair bilgiler veren Soyer, İzmirlinin masa başında hazırlanan projelerle karşılaştığını, kendilerinin ise çılgın olmayan fakat hayata dokunan projelerinin bulunduğunu söyledi. Nihat Zeybekci'ye yaptığı yemek davetinin neden karşılık bulmadığı sorusuna Soyer, "Belki balık sevmiyordur, bilmiyorum" dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, partisinin yerel seçimlerde işbirliği yaptığı İYİ Parti'nin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İYİ Parti üyeleri, yağmura rağmen Tunç Soyer'i kapıda çiçeklerle karşıladı. Soyer de İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'a solmayan gül hediye etti. Ardından kedisini bekleyen İYİ Parti üyeleri ile biraraya gelen Soyer, salondaki kalabalığı görünce, "Bu salonlar hep böyle dolsun taşsın. Hiç sığmayalım hep böyle devam etsin" dedi. Hüsmen Kırkpınar'a da teşekkür eden Soyer, "Başkanımız ve çalışma arkadaşlarının gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Bugün bu buluşmanın 40-50 günlük bir ittifak olmadığını düşünüyorum. Uzun vadeye taşıyacağımız yol arkadaşlığının ilk günü. 1 Nisan'dan itibaren birlikte ele ele İzmir'e çok daha faydalı olacağımız platformlar yaratacağız. Kol kola, omuz omuza olacağız. Büyük heyecan yaşıyorum bugün. Sizlerin gülen yüzünü görmek heyecan ve ümit verici, Türk siyasetinin buna, çok ihtiyacı var" diye konuştu.

İnsanlar ayrıştırılırken İzmir'de yerelde bu kadar canlı, samimi, işbirliği kurulmasının Türkiye'ye örnek olacağını kaydeden Tunç Soyer, "Buna katkı veren il başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. El birliği ile İzmir'i çok daha hak ettiği yerlere taşıyacağız" dedi.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da, bu mücadelenin, 31 Mart akşamı bitmeyeceğinin altını çizerek, şöyle dedi: "Bu ülke kaybettiklerini kazanana kadar mücadelemiz devam edecek. Cumhuriyetimizin temel değerlerinin hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz, vazgeçenlere hatırlatarak yeniden tesis edeceğiz. Kutlu bir günün başlangıcı olması dileğiyle yola çıkan herkesin mücadelesini yürekten tebrik ediyorum. Bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olalım. 31 Mart akşamı yeni ufuklara yeni aydınlık günlere ulaşmanın işaret fişeği olmasını temenni ediyorum."

ZEYBEKCİ'NİN PROJELERİNİ ELEŞTİRDİ

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin '10 Numara İzmir' başlığı altında kamuoyu ile paylaştığı İzmir projelerine de değinerek, şöyle dedi: "10 Numara İzmir, bugün 6 liralık soğanın altında kalmıştır. Ayağı yere basmayan, ütopik ve aklın almayacağı projelerle İzmirlinin huzuruna çıkmak kendi hakları ve iddialarıdır. Şundan emin olun ki 25 yıldan beri İstanbul'u yönetenler 25'inci yılın sonunda 'affedin bizi' diyorsa bu İzmir'in bu belediye başkan adayına yetki vermesi demek, 5 yıl sonra 'bizi affedin' sözünü duymak demektir. Biz hizmeti millete taşıyan bir idealin peşindeyiz. CHP ile İYİ Parti'nin birlikte hareket ettiği 25 ilçede desteğimiz, 3 ilçede kendi adaylarımızın yarışı olacak. 2 ilçede de ittifakın adayları İYİ Partililer olacak. İlk günden beri CHP İl Başkanımız Deniz Yücel ile şunu paylaşıyorum; Biz eğer İYİ Parti ile CHP olarak Türkiye genelinde 7-8 büyükşehir'i aldığımız gün, 1 Nisan sabahı tartışma başlayacaktır. İzmir'de 30-0 gerçekleştiğinde, inanın Türkiye, İzmir'den bahsedecektir."

'BİZİM PROJELERİMİZ ÇILGIN DEĞİL'

Tunç Soyer, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İzmir'e dair projeleri sorulan Soyer, "Bizim de projelerimizi dillendireceğimiz gün gelecek ama biz 10 yıldır projeleri hazırlıyoruz. Bir masa başında hazırlanan projelerle karşılaşıyor İzmirli, bir de hayatına dokunan projelerle. Arada büyük fark olacak. Bizim projelerimiz çılgın değil biz esnafımıza, gencimize, çocuğumuza, kadınımıza, işsizimize dokunan projeler hayata geçiriyoruz. İzmir'de 'işsiz genç aşsız ev bırakmayacağız' diyoruz. Bunları birlikte çeşitlendireceğiz, çünkü bu ekonomik krize rağmen biz bunu başaracağız. İzmir'in buna yetecek gücü vardır. Bundan daha çılgın proje varsa söylesinler" diye konuştu.

'HDP YASAL, MEŞRU BİR SİYASİ PARTİDİR'

"İzmir uyuyan bir güzel. Öperek uyandıracağız, silkeleyeceğiz" sözlerinin çok tartışıldığı hatırlatılan Soyer, "Ben söylemedim. Victor Hugo söylemiş, ben sadece onu hatırlattım. Buradan tartışma çıkartılmak istenirse yapacak bir şey yok" yanıtını verdi. Soyer, "HDP ile temaslarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"HDP yasal, meşru bir siyasi partidir. Bunun üzerine söylenecek bir şey yok. Sur Belediyesi'nin eylemlerine destek olmak için gitmedik. Türk hukuk sisteminde bir belediye başkanı istifa eder, görevden alınıp koltuğu boşalırsa, meclis üyeleri seçilerek gelir. Bu hukuk sistemimizin dayanak noktasıdır. Demokrasiye, sandığa itibar eden ülkede böyle olmalıdır. Fakat bir kanunla kayyum başlatıldı. Bu, hukuk sisteminin tamamen dışında bir kanundur. Biz bir belediye başkanıyız böyle bir adım atıldığında buna tepki göstermek en demokratik tavırdır. Hangi siyasi partinin, belediyenin olduğu önemli değildir. Demokrat bir belediye başkanının yapması gereken budur. Burada kast edilen şey tamamen hukuku, demokrasiyi ve hukuki gelenekleri savunmaktır."

'BELKİ BALIK SEVMİYORDUR'

Hüsmen Kırkpınar'a da Tunç Soyer 'in adaylığının açıklanmasının ardından parti tabanında tepki olduğuna yönelik yaptığı açıklama hatırlatıldı. Kırkpınar, şunları söyledi:

"Onun bir sonraki gününde Genel Başkanımızın açıklaması oldu. Bizimkisi bir tespit. Demokratik işleyiş çok az partide vardır. Ben bir tespiti dile getirdim. Tunç Soyer ile ilgili bir kanaat yok. Bir iki ilçemizde arkadaşlarımız istifa etti. Seçime giderken bir oya bile ihtiyacımız varken istifalar değerlendirmedir. Bunun dışında bir şey aramak doğru değil" dedi. Nihat Zeybekci'ye yaptığı yemek davetinin neden karşılık bulmadığı sorulan Soyer, davetinin restoran tercihinden dolayı mı kabul edilmediğini bilmediğini belirterek, "Belki balık sevmiyordur, bilmiyorum" dedi.



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