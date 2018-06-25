Trabzon’da AK Parti 4, CHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

TRABZON’da 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 4, CHP 1, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı.Trabzon’da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, CHP'den Ahmet Kaya ile İYİ Parti’den Hüseyin Örs milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmeye hak kazandı.AK Parti'de geçen dönem ilk sırada yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul 2'inci bölge 1'inci sıradadan aday gösterilmesiyle yerine mevcut milletvekili ve aynı zamanda TBMM Çevre Komisyonu Başkanı olan Muhammet Balta liste başı oldu. Geçen seçimde milletvekili seçilen Adnan Günnar ve Salih Cora da yeniden seçilerek milletvekili listesindeki yerini korudu. 26’ıncı Dönem AK Parti Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’nun yerine ise, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu da listede yer aldı.CHP'de de geçen dönem Haluk Pekşen’in yerine ilk sıradan aday olan Ahmet Kaya ilk kez milletvekili seçildi. MHP’den İYİ Parti'ye geçen ve 2014 yerel seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Hüseyin Örs ise milletvekili seçilerek meclise gitmeye hak kazandı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

Muhammet Balta: AK Partili Muhammet Balta 1966 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. Muhammet Balta, ilk ve ortaokulu Vakfıkebir'de tamamlarken lise eğitimini ise Trabzon Lisesi'nde yaptı. Balta, 1988 yılında da Hacettepe Üniversitesi Maden Fakültesi'nden Maden Mühendisi eğitimini tamamlayıp diplomasını aldı. Balta, 5,5 yıl özel sektörde maden mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1993 yılında memleketi Vakfıkebir'de ambalaj sektöründe faaliyete başlayan bir fabrikanın kurucu ortağı oldu. 1999 yılında Vakfıkebir'den Trabzon İl Genel Meclisi’ne üye seçilen Balta, 2007 yılında İl Genel Meclisi Başkanlığı görevine sonrasında da AK Parti İl Başkanlığı görevine geldi. Balta, 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu. 2016 yılı Genel seçimlerinde AK Parti’den Trabzon 2’inci sıra milletvekili adayı olan Balta milletvekili seçildi.

Adnan Günnar:Adnan Günnar, 1966 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. 1990 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. 1991 yılında aynı üniversitenin Ortodonti anabilim dalına Araştırma Görevlisi olarak girdi. 1996 yılında doktorasını tamamladı. 1997 yılında Trabzon Diş Hekimleri Odası yönetim kuruluna seçildi ve 3 dönem II. Başkanlık görevini yaptı. 2003- 2007 Sağlık Bakanlığı Trabzon Diş Hastanesinde Başhekimlik yaptı. 2003- 2007 yılında Trabzon Diş Hekimleri Oda Başkanlığı yaptı. Avrasya Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr. olarak Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğrenci de olan Günnar, 2007 genel seçimlerinde AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı oldu. 2007 de AK Parti Trabzon İl Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı. 8 Ocak 2010 tarihinde AK Parti Trabzon İl Başkanlığı görevine atanan Günnar, 13 Mayıs 2012 de olağan İl kongresinde yeniden AK Parti Trabzon İl Başkanı seçilerek 20 Aralık 2014 tarihinde görevini tamamladı. 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde 25. Dönem milletvekili seçildi. Adnan Günnar 24 Haziran 2018 erken genel seçimlerinde de 2’inci sıra milletvekili adayı olarak gösterilmişti.

Bahar Ayvazoğlu: Trabzon’da doğan Bahar Ayvazoğlu, orta öğretiminin ardından 2000 yılında KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nden ‘Matematiksel İktisatçı’ unvanı ile mezun oldu. Siyasete Refah Partisi Kadın Kolları 1 Nolu Erdoğdu Mahalle Başkanlığı olarak adım atan Ayvazoğlu, 2002 yılı Ocak ayında AK Parti’nin Merkez İlçe Başkanlığı’nda göreve başladı. Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı ile Gençlik Komisyonu Başkanlığı görevlerini de yürüten Ayvazoğlu, Merkez İlçe Başkanlığı’nda aralıksız 10 yıl çalıştıktan sonra 2 yıl Ortahisar İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 2015’deki kongrede AK Parti Trabzon Kadın Kolları İl Başkanı seçilen ve 29 Nisan 2018’deki kongrede yeniden aday gösterilen Ayvazoğlu, 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi'nde partisince 4’üncü sıradan aday olarak gösterildi. Ayvazoğlu evli ve 2 çocuk annesi.

Salih Cora: Salih Cora, 9 Temmuz 1981 yılında Trabzon'un Tonya ilçesinde dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Cora, 2004-2010 tarihleri arasında AK Parti Trabzon il yönetim kurulu üyeliği, il seçim işleri başkanlığı ve il Seçim koordinasyon merkezi başkanlığı görevlerinde yer aldı. 2011-2014 yıllarında AK Parti il disiplin kurulu üyeliği, büyük kongre üyeliği görevlerinde yer aldı. Ak Parti Siyaset Akademisinin birinci döneminde il birincisi oldu. 24. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde AK Parti Trabzon 6.sıra milletvekili adayı gösterildi ve 2015'de 25.dönem AK parti Trabzon milletvekili seçildi. 2004-2010 tarihleri arasında AK Parti Trabzon il yönetim kurulu üyeliği, il seçim işleri başkanlığı ve il Seçim koordinasyon merkezi başkanlığı görevlerinde yer aldı. 24. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde AK Parti Trabzon 6.sıra milletvekili adayı gösterildi ve 2015'de 25.dönem AK parti Trabzon milletvekili seçildi. Salih Cora, evli ve üç çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ

Ahmet Kaya: Ahmet Kaya, 1971 yılında Trabzon'a bağlı Yeşilbük mahallesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1995 yılında KTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Siyasete 1987 yılında SHP gençlik kollarında başladı. CHP örgütlerinde sırasıyla İl gençlik kolları yöneticiliği, Merkez ilçe yöneticiliği, Merkez ilçe başkan yardımcılığı, İl başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı oldu. Siyasete 1987 yılında SHP gençlik kollarında başladı. 2011 genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı oldu. Sonrasında CHP Trabzon merkez ilçe başkanlığına seçildi. CHP Trabzon Ortahisar'a kurucu ilçe başkanı olarak atandı. Ahmet Kaya, 24 Haziran erken genel seçimleri için aday adaylığını açıkladı ve genel merkez tarafından Trabzon'da ilk sıradan aday gösterildi. Makine mühendisi olan Kaya, evli ve 2 kız çocuk babasıdır. Sonrasında CHP Trabzon merkez ilçe başkanlığına seçildi. CHP Trabzon Ortahisar'a kurucu ilçe başkanı olarak atandı. Kaya, 24 Haziran erken genel seçimleri için aday adaylığını açıkladı ve genel merkez tarafından Trabzon'da ilk sıradan aday gösterildi. Makine mühendisi olan Kaya, evli ve 2 kız çocuk babası.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ

Hüseyin Örs: Hüseyin Örs, 18 Ekim 1964 tarihinde Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. Trabzon Lisesi’ni 1981’te bitirdi. KTÜ FEF Matematik Bölümü’nden 1985’te mezun oldu. 1986’da Giresun Kız Meslek Lisesi’nde “Öğretmen” olarak meslek hayatına atıldı.1987’de KTÜ Bilgi İşlem Merkezinde “Bilgisayar Programcısı” olarak göreve başladı. 1990’da KTÜ İİBF’de asistan oldu. 2008 yılında KTÜ İİBF Ekonometri Bölümünde “Yardımcı Doçent” ünvanı alarak “Ekonometri Ana Bilim Dalı Başkanlığı” görevine atandı. 2009’da “1461 Trabzon Futbol Kulübü” Başkanlığına seçildi. İki dönem başkanlık yaptı. 1999’da KTÜ İİBF’de “Öğretim Görevlisi” oldu. 2001 yılında yurt dışı görevi için gittiği Kazakistan’da Türk-Kazak Devlet Üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde “Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı” olarak görev yaptı. 2008 yılında KTÜ İİBF Ekonometri Bölümünde “Yardımcı Doçent” unvanı alarak “Ekonometri Ana Bilim Dalı Başkanlığı” görevine atandı. 2009’da “1461 Trabzon Futbol Kulübü” Başkanlığına seçildi. İki dönem başkanlık yaptı. Hüseyin Örs, 30 Mart 2014 Yerel Seçimler için MHP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2015 Genel Seçimleri MHP Trabzon Milletvekili 3. sıra adayı oldu ancak o dönemde MHP Trabzon'da hiç milletvekili çıkaramadı. MHP'de yaşanan gergin iklimin ardından İYİ Parti saflarına katılan Hüseyin Örs, 24 Haziran erken genel seçimleri için Trabzon'dan 1. sıra milletvekili adayı oldu ve millet ittifakının oylarıyla İYİ Parti Trabzon 27. dönem milletvekili olarak TBMM'ye girmeye hak kazandı.

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