Tokat'ta AK Parti 3, MHP 1 ve CHP 1 vekil çıkardı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta, cumhurbaşkanı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçiminde, AK Parti 3 milletvekili çıkarırken, CHP ve MHP de Meclis'te 1'er sandalye elde etti.

Tokat'ta, 425 bin 43 seçmen, 1693 sandıkta oy kullandı. Sandıkların açılıp, oyların sayılmasıyla birlikte Tokat'tan Meclis'e gidecek milletvekili dağılımları da resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. Milletvekili seçiminde yüzde 48 oranında oy olan AK Parti, 3 milletvekili çıkardı. İlk 3 sırada Meclis'e giden 3 AK Parti'li vekilin ve ittifak ortağı MHP'nin 1 milletvekilinin de avukat olması dikkat çekti. CHP ise önceki seçimlerde olduğu gibi yine 1 milletvekili çıkardı. 7 Kasım 2014'te yapılan seçimde kentten milletvekili çıkaramayan MHP de yüzde 16'lık oy oranıyla 1 sandalye elde etti.

Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre, milletvekili dağılımı şöyle:

AK Parti: Yusuf Beyazıt (56) (Avukat), Mustafa Arslan (51) (Avukat), Özlem Zengin (49) (Avukat)

MHP: Yücel Bulut (38) (Avukat)

CHP: Kadim Durmaz (65) (İş insanı)

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