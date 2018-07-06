Tezcan’dan İnce’ye Basın Yolu İle Cevap

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaşanan tartışmaları değerlendiren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan bir kez daha ‘kurultay yok’ ifadelerini kullandı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Tezcan, “Kurultay çağrıları bir kaç gün daha devam eder ama sonra biter. Olağan kurultay 2 yılda bir yapılır. Olağan üstü kurultay ise ya başkanın ya da kurultay delegelerinin yarısından fazlasının talebiyle olur.Başkanın böyle bir talebi yok. Gördüğümüz kadarıyla da kurultay delegelerinin çoğunluğu olağanüstü kurultay yapılması taraftaraı değil. Delegelerin büyük çoğunluğu parti içindeki kurultay tartışmalarının yerel seçim hazırlık sürecini kötü etkileyeceğini düşünüyor. Elbette kurultay isteyen bir kesim de var. 1990 yılında partiye üye oldum o günden bu yana her seçim sonrası kurultay tartışmaları yaşanır.” diye konuştu.Muharrem İnce’nin ‘Kimse benden kurultay lafı duymayacak’ sözlerinin ardından ‘parti organları gereğini yapar’ demesini hatırlatılan Tezcan, “Kurultay istedim demiyor ama örgüt gereğini yapar diyor. Bence uygun olmamıştır.” dedi. MYK toplantısı sonrası Tezcan’ın sözleri hatırlatılan Muharrem İnce ise ‘parti içi tartışmalara basın yolu ile cevap vermem’ demişti.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 11:41