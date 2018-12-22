TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında 'FETÖ' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 2019 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde AK Parti ve CHP arasında 'FETÖ' tartışması yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefetin FETÖ eleştirilerine yönelik, "Eğer illa fotoğraf açacaksak, daha AK Parti tarihte yokken CHP'nin Genel Sekreteri Kasım Gülek, Gülen'le beraber, FETÖ lideriyle beraber dünya kadar toplantı yaptı. Aynı şekilde Fatih Üniversitesi'nin arsasını Kasım Gülek'in eşi bağışladı. 'Kasım Gülek FETÖ'cüdür' demiyorum; ama şunu söylüyorum: Her gün çıkıp arkadaşlarımızın fotoğrafını gösterdiniz, bu doğru bir şey değil. Biz bu adamların ne olduğunu öğrenince, ne yaptığını öğrenince başından sonuna tüm grup ayağa kalktık ve mücadele ettik; ama yalnız kaldık. Bakınız, şimdi soruyorum elli yıldan beri bu ülkede FETÖ var, FETÖ'nün yanında CHP var, o zaman ki Çiller'in fotoğrafı var, Demirel'in var, Özal'ın var. FETÖ'nün en sevmediği adam, bir Erbakan, iki Erdoğan. Bunu biliyoruz yahu, bunu biliyoruz" dedi.

BOSTANCI: FETÖ'YLE MÜCADELEYE İLİŞKİN SİZ NE DİYORSUNUZ?

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise "Sevgili CHP geleceğe yönelik olarak bu FETÖ'yle mücadele konusunda nerede duruyor? Kıymetli arkadaşlar, FETÖ'yle yürütülen mücadeleyi eleştirebilirsiniz. Bunlara ilişkin konuşun, emin olun, bunları dinleriz. Ama temel bir mesele var, FETÖ'yle mücadeleye ilişkin siz ne diyorsunuz? Ne yapalım, nasıl mücadele edelim?" diye sordu.

ÖZEL: FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI İÇİN KOMİSYON KURALIM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Naci Bostancı ve Bülent Turan'a cevap vererek, FETÖ ile mücadelede siyasi ayağın ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Özel, şöyle konuştu:

"CHP'nin FETÖ'yle ilgili ne önerdiği çok açık. Biz diyoruz ki: cemaatten ağzınız yanmışken, bir cemaate devleti teslim etmek, cemaatleri devlet yönetiminde ana öğe haline getirmek, alt işveren, üst işveren ilişkisi kurmak hepimizi bir felaketin ucuna kadar getirmiş, o gece bundan hep beraber kurtulmuşken, yağmurdan kaçıp doluya tutulmayın. Bir cemaatten boşalttığınız alana diğer cemaatler koalisyonlarını, birlikteliklerini yerleştirmeyin. 'Cemaatlerle yönetmek yerine, onların temel yaklaşımı olan sadakati aramak yerine liyakati arayın devlette' diyoruz. Hakimlerin, savcıların sizin istediğiniz gibi, sizin maşanız gibi, sopanız gibi davranmak yerine Anayasa'dan aldıkları hâkim teminatıyla hukuka uygun karar vermelerine güvenin. Eğer FETÖ'yle gerçekten mücadele etmek istiyorsanız defalarca buraya sunulup da reddettiğiniz FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmak için kurulacak komisyona 'hayır' oyu vermeyin. Darbe gecesi neler yaşandı bilelim, kimin suçu varsa cezasını çeksin. Türk milletinin, Türk halkının, Türkiye'de yaşayanların yolladığı temsilcilere güvenin, el birliğiyle ne Amerika'ya ne Çin'e ne Rusya'ya değil, tam bağımsız Türkiye'ye güvenelim."

ÖZEL: KASIM GÜLEK'İN FETULLAH GÜLEN'LE TANIŞMASI 1967 YILIDIR

CHP Grup Başkanvekili Özel, "17-25'i milat tayin edenler, çıkmışlar Kasım Gülek ile Fetullah Gülen'in ilişkisini sorguluyorlar. Bülent Turan 'Kasım Gülek CHP Genel Sekreteri iken' dedin. Görevi 1959'da bıraktı. Kasım Gülek, 1964'te CHP'den istifa etti. Kasım Gülek'in Fetullah Gülen'le tanışması 1967 yılıdır. Kasım Gülek'in söylediği sözleri CHP Genel Sekreteri'ne atfetmek de ancak iftiracı ve kumpasçı, FETÖ'cü bir akılla yetişmiş AKP'ye yakışır. Şimdi, Sayın Turan 1967'de çekilmiş bir fotoğrafı gösterdi, yani 17-25 Aralık olarak ifade ettikleri milattan yıllar önce. Bakın, elimizde bazı fotoğraflar var, bak bakalım gözümün içine Bülent Turan; Zaman Gazetesi'nin 25'inci yıl pastası, Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×