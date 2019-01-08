TBMM Genel Kurulu iyi niyetlerle başladı

TBMM Genel Kurulu yeni yılın ilk mesaisine milletvekillerinin iyi niyetleri ile başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı. Yeni yılın ilk birleşiminin gerçekleştirildiği oturumda Levent Gök yeni yıl ile ilgili temennilerini dile getirdi. Levent Gök, "2019'da Türkiye'mizin bütün sorunlarını aşmış olarak herkesin birbirine sevgi, saygı ve nezaketle yaklaşacağı, tartışmaları bu düzlemde gerçekleştireceği, herkesin aynı gemide olmanın bilinci içinde olduğu, Türkiye'mizin menfaatlerini gözeterek ortak noktalarda buluşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan 2019 yılından ümitliyim" dedi.

Grup Başkanvekilleri de yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin görüşlerini dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2019'un hayırlara vesile olmasını temenni ederken, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla şehitlere rahmet diledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lüftü Türkkan, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın, dün Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmesinin söz konusu olmadığını açıklamasını değerlendirdi. Lütfü Türkkan, "Madem İstanbul'u yönetmeye talipsiniz ve bu kapsamda belediye başkan adayı oluyorsunuz, o zaman Meclis Başkanlığı'nı neden bırakmıyorsunuz. Sayın Yıldırım'ı tanıyan biri olarak kendisinin de bu hususta vicdanen rahatsız olduğunu biliyorum. Sayın Yıldırım'ı vicdanın gereğini yapmaya davet ediyorum. Aksi halde kaybeden yine demokrasi ve hukuk olacaktır" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, "Türkiye öyle bir noktada ki cinayetler işleniyor fakat cinayetlerin failleri bilinmiyor. Anneler, kaybolan çocuklarının peşindeler. Bu yüzden cumartesi annelerinin kendi haklarını aramasının engellenmesi insanlık suçudur. Bizim bununla ilgili muhakkak bir tavır geliştirmemiz ve evlatlarının acısını yaşayan bu insanların sesini yok etmememiz gerekir" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, yeni yılın huzur, adalet ve demokrasi getirmesini dilerken, 28 cezaevinde 114 tutuklunun açlık grevi yaptığını, açlık grevlerinin sonlandırılması için Meclisin inisiyatif alması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ve grup önerilerinin ardından gündeme geçildi. Türkiye ile Sırbistan arasında serbest ticaret anlaşması protokolüne ilişkin teklifin görüşmelerine geçildi.

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