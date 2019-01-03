TBMM Başkanı Yıldırım’dan Baykal’a ziyaret

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, burada tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

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