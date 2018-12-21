TBMM Başkanı Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor (1) 

  Muhammet BAYRAM-Nursima ÖZONUR /ANKARA, () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.  Yıldırım ve Bahçeli tokalaştıktan sonra görüşmeye geçti.   

TBMM Başkanı Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor (1) 

 

Muhammet BAYRAM-Nursima ÖZONUR /ANKARA, () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.  Yıldırım ve Bahçeli tokalaştıktan sonra görüşmeye geçti. 

 

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