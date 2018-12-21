TBMM Başkanı Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor (1) 

Muhammet BAYRAM-Nursima ÖZONUR /ANKARA, () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Yıldırım ve Bahçeli tokalaştıktan sonra görüşmeye geçti.
Muhammet BAYRAM-Nursima ÖZONUR /ANKARA, () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Yıldırım ve Bahçeli tokalaştıktan sonra görüşmeye geçti.
Muhammet BAYRAM-Nursima ÖZONUR /ANKARA, () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Yıldırım ve Bahçeli tokalaştıktan sonra görüşmeye geçti.