TBMM Başkanı Yıldırım, makam aracını durdurup kaza yapan yaralılarla ilgilendi 

ANKARA () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'na giderken yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralılarla yakından ilgilendi. Yıldırım'ın doktorları yaralılara ilk müdahaleyi etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'na giderken yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralılarla yakından ilgilendi. Yıldırım'ın doktorları yaralılara ilk müdahaleyi etti. (FOTOĞRAF)
ANKARA () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'na giderken yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralılarla yakından ilgilendi. Yıldırım'ın doktorları yaralılara ilk müdahaleyi etti.
(FOTOĞRAF)