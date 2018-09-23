TBMM Başkanı Yıldırım, makam aracını durdurup kaza yapan yaralılarla ilgilendi 

  ANKARA () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'na giderken yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralılarla yakından ilgilendi. Yıldırım'ın doktorları yaralılara ilk müdahaleyi etti.  (FOTOĞRAF)   

TBMM Başkanı Yıldırım, makam aracını durdurup kaza yapan yaralılarla ilgilendi 

 

ANKARA () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'na giderken yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralılarla yakından ilgilendi. Yıldırım'ın doktorları yaralılara ilk müdahaleyi etti. 

(FOTOĞRAF) 

 

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