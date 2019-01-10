TBMM Başkanı Yıldırım: Ben çıktığım yoldan dönmem

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Meclis Başkanlığına dönecek' yönündeki iddiayı değerlendirirken, "Ben çıktığım yoldan dönmem. Benim kazanacağımı kabul etmişler" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Meclis'te parlamento muhabirleri ile kahvaltıda buluştu. Toplantıya Meclis Başkanvekilleri Mustafa Şentop ve Celal Adan ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da katıldı. Meclis Başkanı Yıldırım, Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin yaptığı konuşmada Basın Kanunu'nu hatırlatarak, "Sizin kanununuz var; Anayasa'dan daha eski, daha köklü. Anayasa sürekli değişiyor" dedi.

Yıldırım, kahvaltının ardından yaptığı sohbette gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin olarak, "Binali Bey, İstanbul Belediyesini kazanırsa, Meclis Başkanlığına geri dönecek" iddialarının hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Ben çıktığım yoldan geri dönmem. Benim kazanacağım içine doğmuş. Kazanacağımı onlar da kabul etmiş" ifadelerini kullandı.

İSTİFA TARTIŞMALARI

Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı ile ilgili istifa tartışmalarına da değindi. Yıldırım bir karar almadan önce her yönlü araştırma yaptığını kaydederek, şöyle dedi:

"Ben bir işe başlarken, karar vermeden önce, bunun sonuçlarının ne olacağını araştırır, düşünür, öyle karar veririm. Bu kararımdan da vazgeçmiş değilim. Konumuz yasama değil, seçim. Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler Seçim kanunlarının ilgili maddeleri Meclis Başkanlığından istifamı gerektirmiyor. Burada üç ayrı mevzuat da istifayı gerektirmiyor. Ben hukuka saygısızlık edecek bir işin içerisinde olmam."

İstifa tartışmalarının siyasi olduğunu belirten Binali Yıldırım, "Buradan bir çağrıda bulunuyorum; Aday olan herkes görevinden istifa etsin, aday olan belediye başkanları istifa etsin, aday olan milletvekilleri istifa etsin. O zaman ben de ederim" diye konuştu.

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