TBMM Başkanı Şentop, “Bunlar Hukuk Cehaletinin Örnekleri” Dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklama ile gündem oldu. Anayasa gereği kesinleşmiş bir mahkeme kararının meclis genel kurulunda okunduğunu ve okunması ile hangi milletvekili ile ilgili ise o milletvekilinin milletvekilliğinin sona erdiğini bildirdi.

Kanunlar ve anayasaya göre kazanılmış olan milletvekilliğinin yeni anayasa kuralları çerçevesinde sona ereceği konusuna vurgu yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bu konuda pek çok hususun dile getirildiğini söyledi ve yapılan bu davranış için “hukuk cehaleti örnekleri” ifadesini kullandı.

Tekirdağ'da bulunan Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi açılışına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış sırasında bir konuşma gerçekleştirdi. Mustafa Şentop, katıldığı açılışta rektör Profesör Dokotr Mümin Şahin tarafından karşılandı. Şentop yaptığı konuşmada, hukuk için yaşanılan hayatının görünmeyen yüzüdür ifadeleri ile başladı.

Madeni para örneğini veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, tura tarafını yaşanılan hayat, yazı tarafını da hukuk olarak örnekledi. Bu durumun da madeni paranın ters döndüğü zaman anlaşıldığını söylenen Şentop, hayatın her alanının nasıl hukuk tarafından düzenlendiğine değindi. Sabah kalkıldığında ekmek alınması için aslı hukuka göre alım satım akdi sözleşmesi yapıldığını ifade etti.

Bu işlem yapılırken konuşulmasa da konuşmadan para bırakılsa da bunun bir sözleşme olduğunu belirten Şentop, o durumu alım satım sözleşmesi olarak isimlendirdi. Gazete almak için de aynı örneği verdi. Bunun yanı sıra bir toplu taşıma aracına binildiğinde de bilet atıldığı sırada taşıma sözleşmesinin yapıldığını açıkladı. Yine farklı bir şehre gidildiği zaman uçağa binildiğinde benzer olarak alınan bilet, yapılmış olan sözleşmenin işaretidir ifadeleri Başkan Şentop tarafından kullanıldı.

Milletvekillerinin seçilmesinin, anayasa ve kanunlara göre elde edildiğini söyleyen Mustafa Şentop, bu statünün nasıl sona ereceğinin de yine anayasa ve kanunlar ile belirlendiği konusuna açıklık getirdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 19:15