TBMM Başkanı Şentop Açıkladı! Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Hakkında Önemli Bilgiler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İki seçim arasındaki 5 yıllık dönem için, bu sistemin anlaşılması ve yerleşmesi için gerekli olan bir süre olarak bahsetti. Yavaş yavaş ilgili sistemi anlamaya çalışacağımızı da konuşmasına ekleyen Mustafa Şentop kamuoyuna önemli ilgileri paylaştı. İşte TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un İandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde yaptığı konuşma ile ilgili detaylı bilgiler ve merak edilenler…

TBMM Başkanı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde yapılan Çarşamba konferanslarına katıldı ve hükümet sistemi hakkında bilgiler sundu. Çarşamba Konferansında katılımcılık ve çoğulculuk ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı sistemini konu edindi.

Bu tip ortamlarda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, gerçekleştirmiş olduğu konuşma sırasında akademisyen kökenli olduğunu da ifade etti. Yalnızca akademik olarak değil temel esasları ile birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kaleme almış olan insanlardan biri olması sebebi ile bu temada konuşmaya ehliyetli olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Türkiye'de yeni sisteme geçişin yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin yalnızca bir siyasi liderin ya da siyasi partinin isteği ile olmuş gibi algılanmaması gerektiği de yapılan konuşmada ifade edildi. Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel isteği ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin gerçekleşmesi algısının doğru olmadığını ifade eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu tipte Hükümet Sistemi tartışmalarının Türkiye'de yeni bir durum olmadığından bahsetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bunun yanı sıra 1970 yıllarında Milli Selamet Partisi'nin ve milli Nizam Partisi'nin parti programında da başkanlık sisteminin bulunduğunu açıkladı. Bununla birlikte merhum Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın da başkanlık sistemi önerisinde bulunduklarını hatırlattı. Bilinmekte olan siyasiler içerisinde yarı başkanlık sistemi ya da başkanlık sistemi önerisinde bulunmayan tek kişinin Rahmetli Bülent Ecevit olduğu yapılan açıklamada söylenildi.