Suriye ve Irak'ı Türkiye'den bağımsız olarak görmüyoruz

"FİTNEYİ DURDURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki referanduma ilişkin, " Kuzey Irak Bölgesl Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık ateşine kendisini o ateşin ortasına atmış bulunuyor. Para pul, petrol herşeyin var. Otur oturduğun yerde, bağımsızlık ilan edip, bağımsız bir devlet olacakmış. Kuzey Irak'taki hadise şu veya bu kimsenin devlet kurma hakkı ile ilgili değildir. Suriye'de ortaya çıkarılan fitnenin nasıl ki ülkemize sıçramasına izin vermediysek, Irak'ta çıkarılmaya çalışılan fitneyi de inşallah durduracağız. Yeni Lawrence'lar bu kez başarılı olamaycaklar, bunu öncelikle bilmenizi istiyorum. Bölgemizde çıkarılan her fitne gibi inşallah bu da bizi teğet geçer ama birilerinin canını fena halde yakar." ifadelerini kullandı.

"POLİS AKADEMİSİNİ YENİDEN YAPILANDIRDIK"

Emniyet teşkilatındaki değişikliklerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polis Akademisini yeniden yapılandırdık. FETÖ'nün propagandasına kanarak terör ile mücadele için yapılan tasfiyelerin kurumlarımızı özellikle de emniyetimizi zaafa düşüreceğini kanaat getirenlere en güzel cevabı sizler veriyorsunuz. Bugün mezun olanlarla birlikte 17-25 Aralık sonrası göreve başlayan komiser yardımcısı sayısı 7 bin 347'yi buldu. Önceden yılda 500 mezun verebilen akademimiz üstün bir çalışma sarfederek sadece bu yıl bin 859 mezun vermiştir. Mevcut eksiği tamamlayana kadar bu sistemle, sivilden öğrenci alarak komşser yardımcısı yetiştirme programını sürdürmeye devam edeceğiz. 2020 yılından itibaren bu ihtiyaç ortadan kalkacak. Bu tarihten itibaren artık komiser yardımcısı alımı sadece teşkilatın kendi içinden yapılacaktır. Sistemle birlikte meslekte yükselme yolunu tüm polislere açık olacak şekilde işletme imkanı elde edeceğimize inanıyorum" açıkamasında bulundu.

"ORTAK GELECEĞİMİZE HİZMET ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Medya, üniversite, iş dünyası gibi toplum üzerinde yüksek bir ölçüde etkisi olan yerlerde, yerli ve milli anlayışı çok güçlü bir şekilde yerleştirmeliyiz. Hangi görünüm, hangi iddia, hangi maske altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın buralarda etkin olmasına izin vermemeliyiz. Bu bizim "olmazsa olmazımız" olmalıdır. Meşruiyetinin kaynağı hukuk ve millet olmayan adaletten, ahlaki değerden, vicdandan, değerlerine saygı ve hoşgörüden nasibini almamışsa hiçbir kişi ve grubun fikir ve eylemleri ile ortak geleceğimize hizmet etmeleri mümkün değildir" dedi.

"BİZE ZULMETMEK İSTEYENLERİ ARAMANIZ BULMANIZ VE ÇIKARTMANIZ GEREKİYOR"

Terörle mücadele konusuna da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıkça ikaz ediyorum devletin içinde hiçbir kişinin paralel bir yapıya, yapılanmaya gitmesine izin veremeyiz. Gittiğiniz yerlerde bunları aramanız, bulmanız ve çıkartmanız gerekiyor. Eğer bu millet bu devlet kendisi artık insansız silahlı veya silahsız hava araçlarını üretir hale geldiyse bize o zulmetmek isteyenler bizi şimdi ev sahibi güç sahibi yaptılar ve daha iyisi olacak" açıklamalarında bulundu.

"BİRE ON NETİCE ALIR HALE GELDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan referanduma ilişkin, " Ülkemiz üzerinde yapılan hesapları, oyunları, fitneleri boza boza bugünlere geldik. Şu anda Güneydoğu ve Doğu'da polisimizle, jandarmamızla ve askerimizle verilen mücadelede bire on netice alır noktaya geldik. Bu uluslararası terörle mücadelede konulan çıtanın zirvesidir. Yeter olan sıfırlamaktır. Suriye ve Irak'ta yaşanan hadiseleri, bu ülkeler üzerinde yapılan hesapları Türkiye'den bağımsız olarak görmüyoruz.