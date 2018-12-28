SP'li İslam'dan Akar'a 'Abdullah Gül ziyareti' eleştirisi

SAADET Partisi (SP) İnegöl İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen konferanta konuşan SP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nazır Cihangir İslam, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı görevindeyken 24 Haziran seçimleri öncesi 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaretini hatırlatarak eleştiride bulundu. İslam, "Birtakım isimler çıktı, Abdullah Gül'ün aday olmasını istedi. Genelkurmay Başkanı ve Beştepe'nin sözcüsü helikopterle Abdullah Gül'ün yalısına giderek ziyaret ettiler. Arkadaş olabilirsiniz. Ben olsam 'Seçim arası gelirsem dedikoduya yol açar, beni affet, taziye borcumdur, seçimden sonra geleceğim' derdim. Devlet işi şaibe kaldırmaz" dedi.

SP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, İnegöl'de parti teşkilatı tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Konuşmasında AK Parti'yi eleştiren İslam, "Hayatınızdan memnun musunuz? Hayır. Geleceği görebiliyor musunuz? Hayır. Çocuklarınızın geleceği için içinde eminlik duygusu var mı? Hayır. Neden böyle bir ülke olduk? 16 yılda neden bu duruma düştük? 16 yıldır başımızda olan bir iktidar var. Bugün geldiğimiz nokta ortada, ekonomik ve siyasi durumu görüyorsunuz. Diyorlar ki '2002'de iş başına geldik, kişi başına gelir 3 bin dolardı, 10 bin dolara çıkardık.' Ama sen bizim borcumuzu da 500 milyar dola çıkardın. Borçları da gelir hanesine yazıyorlar. 16 yılda sayıca artış gösteren en önemli kesimlerden biri de dolar milyonerleridir" ifadelerini kullandı.

'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞINI ORTAYA ÇIKARALIM'

FETÖ/PDY'nin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasını isteyen Nazır Cihangir İslam, "Meclis'e getiriyoruz, 'FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkaralım' diyoruz; AK Parti ve MHP reddediyor. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın kanaldaki çağrısının ardından sokağa çıkmıştım. Biz o gece sokaktaydık, bu yöneticiler neredeydi? Bunların üstü örtülü kalmaz, hakikatler bir şekilde açığa çıkar. 140 bin kişi işten atıldı. Biz hukuk devleti çağrısı yaptık. 140 bin kişi neye dayanılarak işten atıldı? Liste bir günde nasıl hazırlandı, nerede hazırlandı? Hukuk bizim asli meselelerimizdendir. İyi kötü işleyen bir hukuk düzeni, herhangi birinin keyfi hareketinden iyidir. Çünkü ıslah edebilirsiniz. Hukukun üstünlüğü de cumhurbaşkanı ile vatandaşın eşit muamele görmesidir. Bu ülkede herkes hukuka uyana kadar mücadelemiz devem edecektir" diye konuştu.

HULUSİ AKAR'I ELEŞTİRDİ

İslam, konuşmasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde, 24 Haziran seçimi öncesi 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaretini hatırlatarak eleştiriler yöneltti. Nazır Cihangir İslam, "Birtakım isimler çıktı, Abdullah Gül'ün aday olmasını istedi. Genelkurmay Başkanı ve Beştepe'nin sözcüsü helikopterle Abdullah Gül'ün yalısına giderek ziyaret ettiler. Arkadaş olabilirsiniz. Ben olsam 'Seçim arası gelirsem dedikoduya yol açar, beni affet, taziye borcumdur, seçimden sonra geleceğim' derdim. Devlet işi şaibe kaldırmaz" dedi.

SP'nin kendi duruşunu gösterdiğini belirten İslam, "Bizim ittifak olduğumuz muhalefetin oy oranı şu an yüksek. MHP'nin desteğini üzerinden alırsanız AK Parti yüzde 42'de kalır. Saadet Partisi, sadece iktidarda kalmak isteyen siyasi ekip karşısında kendi duruşunu gösterdi ve bu oyunu bozdu. MHP'nin destek verdiği AK Parti protezli bir partidir" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×