SP'de seçim sloganı: Dürüst başkan, dürüst yönetim

Selen YALAZ/ANKARA, () - SAADET Partisi'nde (SP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime yönelik slogan, 'Dürüst başkan, dürüst yönetim' olarak belirlendi. Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Vatandaşımız ile yöneticileri komşu yapacak, insanımıza huzur ve esenlik getirecek belediye anlayışını 'Dürüst başkan, dürüst yönetici' anlayışı ile hayata geçireceğiz" dedi.

SP tarafından bugün Ankara Congresium'da gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı'nda, partinin seçim sloganı da belli oldu. SP'nin seçim kampanyasında, 'dürüstlük' kavramı ön planda tutuldu. Türkiye'deki sorunları dürüst kişilerin çözeceği yaklaşımıyla kampanyanın ana sloganı, 'Dürüst başkan, dürüst yönetim' olarak belirlendi.

'SP, İKİ İTTİFAKTAN BİRİNİ SEÇMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ, DİYOR'

SP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, "Bu seçimde Saadet Partisi, herhangi bir ittifakta yer almadan her bölgede kendi adaylarını çıkararak, seçime girecek. Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar kararsız bir seçmenin olduğu bir seçim yaşıyoruz. Saadet Partisi, burada tek başına seçime girerek, 'İki ittifaktan birini seçmek zorunda değilsiniz' diyor" diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ise SP'nin bu seçimde çıkış yapacağını belirterek, "Saadet Partisi, 31 Mart 1989 seçimlerinin yeniden yaşandığı bir dönemi görecek. Refah Partisi'nin çıkış yaptığı bir dönem vardı, birçok ilde belediyeleri kazanmıştı, Şu anda 31 Mart'ı değerlendirdiğimizde öyle bir hava var. Saadet Partisi söylemleri ve adayları ile beraber bu seçimin kazananı olacak" dedi.

'DÜRÜST BAŞKAN, DÜRÜST YÖNETİCİ'

Yerel seçime büyük coşku ve özveri ile hazırlandıklarını kaydeden Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın da "Yerel yönetimler açısından yeni bir anlayış, yeni bir soluk getirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız anketlerle vatandaşımızın memnuniyetsizliklerini gördük. Vatandaşımız ile yöneticileri komşu yapacak insanımıza huzur ve esenlik getirecek belediye anlayışını 'Dürüst başkan, dürüst yönetici' anlayışı ile hayata geçireceğiz" diye konuştu.

SP Adıyaman Belediye Başkanı adayı Ahmet Faruk Ünsal ise 'zillet ittifakı' söylemlerine tepki göstererek, "Çok yakışıksız bir tanımlama. Bugün kendisine 'cumhur ittifakı' diyen bu ittifakın tarafları bundan çok yakın bir zamanda birbirlerine yüzlerine bakamayacakları hakaretleri ettiler. Büyük bir düşmanlaştırıcı dil kullandılar. O gün birbirlerine neredeyse küfredenler, bugün neden bir araya geldiler; izah etmeliler" dedi.

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