İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildi. 2016'daki 12 ayın tamamında yakalanan miktarı biz sadece şu anda ele geçirdik. 57 bin 300 uyuşturucu satıcı bugün kodeste. Adalet Bakanlığımız, savcılarımız, hakimlerimizle, kolluk güçlerimizle ve polisimizle bu melanetin bitmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi. Bakan Soylu, Türkiye'de bir başbakanın idam edildiği dönemleri gördüklerini söyleyerek, "1970- 1980 arası evlatlarınızı birbirine düşürdüler. Sağcı- solcu diye birbirlerine düşürdüler. Ekonomik krizlerle bizi, öz güvenimizi, kimliğimizi, karakterimizi aynı bugün Orta Doğu'da yaptıkları gibi kişiliksizleştirmek istediler. İstediler ki; biz Selçukluyu bilmeyelim, Mimar Sinan'ı hatırlamayalım. İstediler ki; ana bilmeyelim, ata bilmeyelim, dede bilmeyelim, tarih bilmeyelim. Ama bugün ayaktayız. Ve biz hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için adımlarımızı güçlü bir şekilde atmaya sizlerle birlikte devam ediyoruz" dedi.

'BİZ POTANSİYELİ GÜÇLÜ BİR DEVLETİZ'

Türkiye'nin potansiyeli güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Soylu, Doğu ve Güneydoğu'nun çehresinin 2 yılda değiştiğini belirtti, "Sokaklarına huzur geldi. Otellerde neredeyse boş yer kalmadı. Yani bu ülkenin o kadar büyük fırsatları ve potansiyelleri var ki, yılların yaraları sadece 2 yılda tamir ediliyor. Biz potansiyeli güçlü bir ülkeyiz, potansiyeli güçlü bir devletiz. Ortalık sakin olsa herkes işine gücüne baksa bizi terörle ekonomik saldırılarla yormasalar Türkiye bugün olduğunda çok farklı bir yerde olacak. Bunu biz de biliyoruz. Ama bunu karşımızdakiler de biliyorlar. İşte onun için bizim ülkemizde yıllardır darbeler olmaktadır. Onun için yıllardır terör örgütlerini desteklediler ve PKK'ya can suyu verdiler. Onun için 15 Temmuz’u yapmaya kalktılar ve güçlü Türkiye’yi istemiyorlar. İstikrar içerisinde olan Türkiye'yi istemiyorlar. Ve bütün güçleriyle istikrarımızı bozmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'BU SEÇİM HİÇ YEREL SEÇİM GİBİ GÖZÜKMÜYOR'

31 Mart yerel seçimlerinin 'beka seçimi' olduğunu söyleyen Bakan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Karşımızdaki şer ittifakının iddiası, bu seçimin normal bir yerel seçim olduğudur. Ama kimin kimle yan yana geldiğine baktıkça bize bu seçim hiç de yerel seçim gibi gözükmüyor. Allah aşkına HDP ile Saadet Partisi'nin yan yana geldiği bir yerel seçim olabilir mi? İşin içerisinde PKK, FETÖ var. Bunu izah edemiyoruz. Biz CHP'nin HDP ile neden bu kadar sıkı fıkı olduğunu anlamıyoruz. FETÖ'nün açıkça bu işe dahil olması ve buna kimsenin ses çıkarmamasını da biz anlayamıyoruz. HDP çıkıyor Saadet adayını, CHP ve İYİ Parti adayını destekliyor. Kandil çıkıyor 'Bu doğru bir stratejidir' diye açıklama yapıyor."

'57 BİN 300 UYUŞTURUCU SATICISI KODESTE'

Uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinen Bakan Soylu, "Diyorlar ki 'Çok sert konuşuyorsun, gerek yok bu kadar sert konuşmaya.' Nasıl sert konuşmayacağız? Demişiz ki polislerimize 'Okulların önünde uyuşturucu satan bulursanız ayaklarını kırın.' Bakın pazartesi günü 7 ton esrar yakalandı. 5 tonu Diyarbakır Lice'de, 2 tonu İstanbul'da. Yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildi. 2016'daki 12 ayın tamamında yakalanan miktarı biz sadece şu anda ele geçirdik. 57 bin 300 uyuşturucu satıcı bugün kodeste. Adalet Bakanlığımız, savcılarımız, hakimlerimizle, kolluk güçlerimizle ve polisimizle bu melanetin bitmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Büyük bir güç ortaya koyuyoruz. Bir taraftan okullarımıza güvenlik görevlisi veriyoruz, bir taraftan Ankara'da şu anda 1000 bekçi var. Şimdi 550 bekçi daha önümüzdeki hafta yeminlerini edecekler, pazartesi günü başlayacaklar. Hem asayiş hem de uyuşturucu olaylarının büyük bir bölümü büyük şehirlerde yaymaya çalışıyorlar; ama biz de canlarına okumaya çalışıyoruz, hiç merak etmeyin. Ankara'da 2017 yılında günde 31- 32 hırsızlık oluyor. Şimdi bu sayı 9'a indi."

'300 OPERASYON YAPIYORUZ'

Bakan Soylu, terörle mücadelenin yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyerek, "Şu anda tam 300 operasyon yapıyoruz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Cudi'den Gabar'a, Tunceli’ye kadar. Sizin yaşadıklarınızı gelecek nesillerin tekrar yaşamasını istemiyoruz. Darbelerin, ekonomik krizlerin, Türk- Kürt, Alevi- Sünni, laik-dindar, bu ülkede insanlarımızı ayrıştırarak bize meydan okunmasına fırsat verilmesini istemiyoruz. Bizim varlığımız millettir, medeniyettir. Bütün bunları yapamadıkları için birileri çıkıp Meclis kürsüsünden, 'Biz Kürdistan'da şurayı destekleyeceğiz' diyerek esas itibarıyla bu memleketteki ayrımcılığı, bölücülüğü ortaya koyup yeni bir yere çekmeye çalışıyorlar. Bu tezgahların hiçbirini fark etmiyoruz zannetmeyin" dedi.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.



FOTOĞRAFLI

