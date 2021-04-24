Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında, Evli Mi?

Resmi Gazete'nin geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, mükerrer sayıda yayımlanan karar ile Derya Yanık atandı. Peki yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir? Derya Yanık kaç yaşında, aslen nereli? İşte Derya Yanık hayatı ve kariyerine ilişkin bütün bilgiler haberimizde

Derya Yanık kimdir? Sorusu kabine değişikliğinin sonrasında sosyal medyada gündem konusu haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen yeni Bakan Derya Yanık, "Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevi devreden bakanlarımızın her birisi çok kıymetli, çok özveriyle çalışmış isimler. Onlardan aldığımız bayrağı biz taşıyacağız." açıklamasını yaptı.

Yeni Bakan Derya Yanık kim, nereli, kaç yaşında? Merak edilen soruların cevabı haberimizde.

Derya Yanık Kimdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Osmaniye Kadirli'de tamamlayan Yanık daha sonra orta ve lise öğrenimini ise Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından Üniversite eğitimi için 1995 yılına giden İstanbul’a giden Yanık, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Mezun olduktan sonra 1996 yılının Aralık ayında, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.

Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Derya Yanık aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesidir. Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı yapan Derya Yanık aynı zamanda AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerini de üstlenmiştir Yanık çok sayıda önemli görevde yer almıştır bunlardan biride AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.

AKP MKYK üyesi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Yanık, 2015 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili yazdığı bir Twitter paylaşımında Bahçeli'ye "çapsız" demesi ise gündeme oturdu. Yanık olay sonrası Twitter hesabını kapattı.