Son Dakika! Resmi Gazete'de Yayımlandı, Üç Yeni Atama Yapılırken Bir Genel Müdür Görevden Alındı

Geçtiğimiz haftalarda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ikiye ayrılmıştı. İkiye ayrılan bakanlıkların yardımcıları ise 1 hafta sonra belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na 3 yeni isim atanırken bir genel müdür görevinden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü Selim Tokaç da görevden alındı. Konunun detayları haberimizdeç

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye 21 Nisan Tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ikiye bölünmüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Yeni Bakan olarak Derya Yanık atanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Yeni Bakan olarak Vedat Bilgin atanmıştı. 21 Nisan tarihinde 2'ye bölünen bakanlıkların yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakan yardımcılıklarına 3 yeni isim atarken, bir Genel Müdür de görevden aldı. Resmi gazetede yayınlanan, yeni karara göre görevden alınan ve göreve getirilen isimleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte o isimler

Bakan Yardımcılıklarına Yeni İsimler

Resmi Gazete'nin yayınlanan bugünkü sayısına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan kararda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na ise Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Ahmet Erdem atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar müdürü Selim Tokaç görevinden alındı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu iki Bakanlığın yardımcılarını atarken aynı zamanda, bir Genel Müdürü görevden aldı. Cumhurbaşkanı nerede atamaların yanında bir de görevden alma yaptı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü Selim Tokaç görevden alındı.