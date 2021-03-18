Son Dakika: Bakan Selçuk “Korona Virüs Kadınlar Üzerinde Orantısız Etki Yarattı” Dedi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüsün etkileri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Covid- 19’un sebep olduğu kriz ile birlikte kadınlar üzerinde orantısız bir etkinin oluştuğu sözleri söylendi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Birleşmiş Milletler genel merkezinde yapılan Kadınlar Statüsü Komisyonu 65. oturumuna video mesaj göndererek katılımda bulundu.

Verilen mesajda korona virüs sebeb ile oluşan salgının küresel, ekonomi ve halk sağlığı sistemleri üzerinde daha önce benzeri görülmeyen bir yük getirdiğine dikkat çekildi. Pandemi sebebiyle oluşan krizin kadınlar üzerinde orantısız etki yarattığını ifade eden Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kriz sonuna gelindiğinde ise dünya çapında yoksul kadınların oranının artacağını tahmin ettiğini belirtti.

Bakan Selçuk, var olan durumu dikkate alarak ülkemizde tüm acil durumlarda kadınlara yönelik öncelik verildiğini vurgu yaptı. Ülkemizde yapılan sosyal yardım programları ve sosyal hizmet ağları ile birlikte kadınların desteklendiği açıklandı.

Bakan Zümra Selçuk, kadınların yalnızca kalkınma için değil barışın inşaası için de önemli bir rol üstlendiği vurgusunda bulundu. Kadınların karar alma mekanizmalarına ve kamusal hayata katılımının sağlanması için bunun koordineli politikalar gerektiren ve kuşkusuz çok boyutlu bir hedef olduğunu söyledi.

Bugüne kadar Türkiye'de başta kadınlar olmak üzere her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması için çok sayıda alanda ilerlemeler kaydedildiği belirtildi. 5 ana politika ekseni hazırlandığının da bilgisi paylaşıldı. Bunlar karar alma mekanizmalarına katılım, eğitim, sağlık, ekonomi ve medya olarak açıklandı. 2002 yılı ile karşılaştırıldığında ise kadın milletvekili sayısında 4 kattan daha fazla bir artış olduğu yapılan son seçimlerde görülmüştür dendi. Var olan bu artış önemli bir başarıyı gösterse de ilerleyen yıllarda daha yüksek temsil oranlarına ulaşılmasının hedeflendiğini ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 20:55