Sivas'ta AK Parti 3, MHP 1 ve CHP 1 milletvekili çıkardı

SİVAS, () - SİVAS'ta, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde AK Parti, 5 kişilik dağılımdan 3 milletvekili çıkarırken, MHP ve CHP ise 1'er vekil çıkardı.

Sivas'ta, 450 bin 68 kayıtlı seçmen, 2 bin 289 sandıkta oy kullandı. Sandıkların açılması ve oyların sayılmasıyla birlikte Sivas'tan Meclis'e gidecek 5 milletvekilinin dağılımı da resmi olmayan sonuçlarla belli oldu. Bu çerçevede, milletvekili seçiminde yüzde 54 oranında oy alan AK Parti'den 1'inci sırada aday gösterilen İsmet Yılmaz ile birlikte 3 milletvekili Meclis'e girme hakkı elde etti. 7 Haziran 2014 seçiminde kazandığı vekilliği, 1 Kasım 2014'te kaybeden MHP, yeniden 1 milletvekili çıkarırken, son 3 dönem seçimlerde 1'er milletvekili çıkarmayı başaran CHP, bu seçimde de Sivas'tan 1 vekil çıkardı.

Sivas'ta resmi olmayan sonuçlara göre, milletvekili dağılımı şöyle:

AK Parti: İsmet Yılmaz (58) (Makine mühendisi- Hukukçu), Mehmet Habib Soluk (68) (Makine mühendisi), Semiha Ekinci (46) (Esnaf)

MHP: Ahmet Özyürek (54) (İş insanı)

CHP: Ulaş Karasu (38) (İnşaat mühendisi)



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