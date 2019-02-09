Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin sloganını açıkladı

İSTANBUL, () - CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, adaylık açıklamasında bulundu. Keskin, programda yaptığı konuşmada, "Şişli’yi temiz siyasetle ilmik ilmik örmeye geliyoruz Benim ve herhangi bir yakınımın mal varlığınız artmasına izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

CHP Şişli İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen programa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP Şişli Belediye Başkan aday adayları, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi Üyeleri katıldı.

"BAYRAĞIMI MUAMMER KESKİN'E DEVREDECEĞİM"

'Kardeşim' dediği Muammer Keskin'i desteklediğini dile getiren Hayri İnönü, "Ben bayrağımı Muammer Keskin’e devredeceğim, Muammer Keskin’i de size emanet ediyorum” diye konuştu.

Programda konuşan CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, "Şişli’de yaşayan çocuklarımızın tümünü kendi torunum gibi, kendi çocuğum gibi en çağdaş, yaşanan bir Şişli’de yaşatmak için yola çıktım. Hayri İnönü kardeşim ile diğer aday adayı kardeşlerim ile ilmek ilmek örmeye geliyoruz. Şişli’de ki temiz siyaseti yapmak için hepimiz bu sabah da bir araya geldik. Hepimizin kararı ortak bir karardır. Ama bunun önderliğini yapan da Hayri İnönü’dür. Kendisine şükranlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Buralar gelip geçici makamlar. Buraları ilelebet sanki babadan kalma bir makam olarak görenlere de buradan selamımız olsun. Buradan size söz veriyorum. Görev döneminde yetkilerimi kendime, aileme ve herhangi bir yakınımın zenginleşmesi ve güç sahibi olması için kullanmayacağım. Bu sözümüzü bana lütfen hatırlatın. Siyasette söz vermek kolaydır ama; biz kırk yıldır burada siyaset yapıyoruz. Bizi tanıyanlar bilir ki, verdiğimiz söze imza atmamıza gerek yok, yeterlidir” dedi.

"2 NİSAN’DA HEPİNİZİ TEBRİK ETMEYE BEKLİYORUM"

2 Nisan günü Şişli halkını kendisini tebrik etmesi için beklediğini söyleyen Muammer Keskin, konuşmasının devamında sloganını da açıkladı. Keskin, "Şişli’ye belediye başkanı olduğum gün buradan hiç şüphem yoktur. Hatırlarlar sokakta karşılaştığımız, gezdiğimiz yurttaşlarım şunu iyi bilir. Aday olduğum zaman da, bugün sabah, daha önceki günler diğer aday adayı arkadaşlarıma da söyledim. Partili arkadaşlarıma, seçmenlerime ‘aday olabilecek misin?’ diyenlere ‘Ben çok inanıyorum’ dedim. Aday olmama çok inanıyorum. Ama bugün de iki Nisan’da sizin hepinizi tebrik etmeye bekliyorum. Şişli’de yeni bir anlayışı, Hayri İnönü’nün başlattığı temiz anlayışı devam ettirmek benim boynumun borcudur. Seçim sürecinde ki sloganım, ‘Şişli’de söz de, karar da, yetki de Şişli Halkının olacak’tır” ifadelerini kullandı.