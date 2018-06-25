Sinop'ta 2 milletvekilini AK Parti ve CHP paylaştı

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP'ta, resmi olmayan sonuçlara göre 2 milletvekilinden birini AK Parti, diğerini de CHP çıkardı.

Sinop'ta, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 159 bin 840 seçmen sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı yüzde 62.5 oy alırken, Millet İttifakı ise yüzde 34.8 oy aldı. Bu sonuçlara göre de Sinop'un iki milletvekilinden birini AK Parti, diğerini ise CHP aldı. AK Parti'den Nazım Maviş, CHP'den ise Barış Karadeniz milletvekili oldu.

AK PARTİ'Lİ NAZIM MAVİŞ

Nazım Maviş, 1 Ağustos 1971'de Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Yüksek lisansını, Türk Siyasal Yaşamında Milli Görüşün Doğuşu: MNP konulu teziyle Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalında, 1990 Sonrası İslamcılığın Değişen Siyasal Dili konulu doktora tez çalışmasını 2017 yılında tamamlamış ve doktor unvanını almıştır. Milli Gençlik Vakfı Ankara Şube Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı, Birlik Vakfı Ankara Şube Başkan Yardımcılığı ve MÜSİAD Ankara Şubesi Eğitim ve Danışmanlık Sektör Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.

CHP'Lİ BARIŞ KARADENİZ

Barış Karadeniz, 27 Ağustos 1975'te Sinop'ta doğdu. Ekonomist ve Mali Danışman. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Sinop Açık Yelken Kulübü, Türkiye Voleybol Takımları Derneği, Yüzme İhtisas Kulübü, Sinop Avcılar Kulübü üyeliklerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinde aktif görevde bulundu. CHP'nin farklı kademelerinde üye ve yönetici olarak görev yaptı. Orta düzeyde İngilizce biliyor ve evli.

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