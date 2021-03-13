Saadet Partisi Genel Başkan'ından İktidara Eleştiri Yağmuru

12 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi reformu paketi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Dün açıklanan ekonomik reform paketini eleştiren, Mollaoğlu ihalelerde çok büyük farkların bulunduğunu ifade etti.

İstanbul Havalimanı projesine eleştiren ve aynı havalimanının daha büyüğünü Çin'in çok daha uygun fiyata yaptırdığını dile getirdi. Türkiye Havalimanı projesi 30 milyar dolara mal olurken, Çin'de yapılan havalimanı 8 milyar dolara mal oldu.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, 12 Mart cuma günü Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi reform paketine gündemine aldı, ‘’ Şeffaf olmak ihalelerde çok önemlidir ihaleler yapılırken 100’e yapılacak bir ihaleyi siz herkesin gözünden kaçırarak 300'e 500'e verirseniz bunun hesabını siz ödersiniz sonunda’’ açıklamasına yer verdi.

Saadet Partisi genel başkanı, ‘’ Başlangıçta siz ödersiniz sonrasında ise vatandaş, bunu görmüyor ki vatandaş görmediği için her şeyi normal gidiyor sanıyor herkes dile getiriyor ben de söylüyorum ya Allah aşkına 3 tane yakınındaki ilin nüfusu bile bunu karşılayamıyorken nasıl oluyor da bilmem ne kadar bir garantiye vererek oraya havalimanı yapıyorsunuz? Diyerek sitem etti.

İstanbul Havalimanı projesine, bu kadar çok paraların yatırılması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Ayrıca Karamollaoğlu proje ile ilgili garanti verilmesini de çok yanlış bulduğunu halkın parasını bu kadar para harcanmaması gerektiğini savundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel karamollaoğlu, 12 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, ağır eleştiriler ve sorular sordu. İstanbul Havalimanı projesine, bu kadar çok paraların yatırılması Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Ayrıca Karamollaoğlu proje ile ilgili garanti verilmesini de çok yanlış bulduğunu halkın parasını bu kadar harcanmaması gerektiğini savundu. Saadet Partisi genel başkanı Temel karamollaoğlu, 12 Mart tarihinde cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, ağır eleştiriler ve sorular sordu.