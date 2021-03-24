Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tekrar Başkanlığa Aday Olması İçin Sunulan Yasa Kabul Edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görev süresi 2024'te sona ereceği bilinirken, Vladimir Putin'in 15 yıl daha Rusya iktidarında kalmasına imkan tanıyacak olan yasa Rusya Parlamentosunun alt kanadı olarak bilinen Duma’dan geçti. Rusya yasalarına göre, şu an ki başkan Vladimir Putin 2024 yılında bir daha aday olamayacaktı. Bu yasa ile 9 yıldır görevine devam eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çok uzun yıllar görevine devam edebilecek. Diğer yandan kabul edilen yasa teklifine ilişkin en az orta dereceli suçlardan hüküm giyen bu kişiler, parlamento seçimlerinde milletvekili adayı olarak katılamayacak. Bu yasa teklifi ile orta dereceli suçları işlemiş olan kişiler, milletvekili olma hakkını kazanamayacak.

Rusya parlamentosunun alt kanadı olarak bilinen Duma'nın yapmış olduğu genel kurul toplantısında, Rusya'nın şu anki devlet başkanı Vladimir Putin'in tekrardan Rusya devlet başkanlığına aday olmasına hak tanıyacak olan yasa tasarının 3. oturumunda kabul edildi. Duma milletvekilleri ve federasyon konseyi üyesi tarafından sunulan kanun teklifi, Rusya devlet başkanlığını yürüten kişilere daha önceki görev süreleri hesaplanmadan tekrar devlet başkanlığı seçimlerine girebilme hakkı tanınıyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma tarafından onay alan yeni yasa, görevde olan devlet başkanının görevine İki dönem daha sürdürmesine hak tanıyor.

Diğer yandan kabul edilen yasa teklifine ilişkin en az orta dereceli suçlardan hüküm giyen kişiler, parlamento seçimlerinde milletvekili adayı olarak katılamayacak. Diğer bir husus ise Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in, 21 yıl önce yapılan seçimlerde oyların oranı yüzde 52.94'ünü ve 2004 yılında yüzde 71.31’ini olarak Rusya Devlet başkanı seçilmiş ve 4 yıl sonra, 2008 yılında ise Rusya başbakanlığı görevini gelmişti. Başkan Putin, 2012 yılında oyların % 63.6 sına alarak Rusya Devlet Başkanlığı görevini halen devam ettirmektedir. Vlladimir Putin, 9 yıldan beri Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürütmektedir.