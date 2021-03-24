Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tekrar Başkanlığa Aday Olması İçin Sunulan Yasa Kabul Edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun yıllar görevine devam edilebilmesi için sunulan yasa teklifi kabul edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tekrar Başkanlığa Aday Olması İçin Sunulan Yasa Kabul Edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görev süresi 2024'te sona  ereceği bilinirken,  Vladimir Putin'in 15 yıl daha Rusya iktidarında kalmasına imkan tanıyacak olan yasa Rusya Parlamentosunun alt kanadı olarak bilinen Duma’dan geçti.  Rusya yasalarına göre,  şu an ki başkan Vladimir Putin 2024  yılında bir daha aday olamayacaktı. Bu yasa ile 9 yıldır görevine devam eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çok uzun yıllar görevine devam edebilecek. Diğer yandan kabul edilen yasa teklifine ilişkin en az orta dereceli suçlardan hüküm giyen bu kişiler,  parlamento seçimlerinde milletvekili adayı olarak katılamayacak. Bu yasa teklifi ile orta dereceli  suçları işlemiş olan kişiler, milletvekili olma hakkını kazanamayacak.

Rusya parlamentosunun alt kanadı olarak bilinen Duma'nın yapmış olduğu genel kurul toplantısında,  Rusya'nın şu anki devlet başkanı Vladimir Putin'in tekrardan Rusya devlet başkanlığına aday olmasına hak tanıyacak olan yasa tasarının 3. oturumunda  kabul edildi.  Duma milletvekilleri ve federasyon konseyi üyesi tarafından sunulan kanun teklifi,  Rusya devlet başkanlığını yürüten kişilere daha önceki görev süreleri hesaplanmadan tekrar devlet başkanlığı seçimlerine girebilme  hakkı tanınıyor.  Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma  tarafından onay alan yeni yasa,  görevde olan devlet başkanının görevine İki dönem daha sürdürmesine hak  tanıyor. 

Diğer yandan kabul edilen yasa teklifine ilişkin en az orta dereceli suçlardan hüküm giyen kişiler,  parlamento seçimlerinde milletvekili adayı olarak katılamayacak. Diğer bir husus ise Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in,  21 yıl önce yapılan seçimlerde oyların oranı yüzde 52.94'ünü ve 2004  yılında  yüzde 71.31’ini  olarak Rusya Devlet başkanı seçilmiş ve 4 yıl sonra,  2008 yılında ise Rusya başbakanlığı görevini  gelmişti.  Başkan Putin,  2012 yılında oyların % 63.6  sına  alarak  Rusya Devlet Başkanlığı görevini halen devam ettirmektedir. Vlladimir Putin,  9 yıldan beri  Rusya Devlet Başkanlığı görevini  yürütmektedir.

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