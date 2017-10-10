Rusya ABD'den taşınmaz mal varlıklarını geri istedi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin ABD'de bulunan taşınmaz mal varlıklarının geri veilmesi konusuna dikkat çekti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, " İkili ilişkiler değerlendirildi ve taşınmaz mal varlıklarını geri verme talebine dikkat çekti ve Rusya'nın mahkemeye başvurma hakkı bulunduğu" belirtildi.

Yapılan görüşmeler hakkında yapılan açıklama şu şekilde devam etti:

"Lavrov bve Tillerson Suriye'deki çatışmasızlık alanlarının işlevi ve siyasi çözüm sürecinin ilerlemesi konusunda fikir alışverişi yaptılar. Bir diğer konu ise Lavrov, Tillerson'a Kuzey Kore konusunda krizin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi" ifadesi kullanıldı.

"RUSYA'NIN TAŞINMAZ MAL VARLIKLARI"

Rusya'nın, New York ve Washington'da şehir dışındaki mal varlıklarına ABD tarafından el konulmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'ya ait mal varlıklarına el konulması hakkında cevap verileceğini belirtmişti.