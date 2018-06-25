Rize'de 3 milletvekilliğini de AK Parti aldı

RİZE'de, 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti 3 milletvekilliğini aldı.

Rize'de resmi olmayan sonuçlara göre; AK Parti'den Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmeye hak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize, AK Parti'ye en yüksek oranda oy veren iller arasında yer aldı. AK Parti'de geçen dönem ilk sırada yer alan Hasan Karal'ın yerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yer aldı. Geçen seçimde ikinci sırada yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bu seçimde de yerini korudu. Geçen seçimde üçüncü sıra adayı Hikmet Ayar'ın yerine il başkanlığı görevinden istifa eden Muhammed Avcı da listede yer buldu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

Hayati Yazıcı: 1952'de Rize'de doğdu. Hukukçu-Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Hâkim adayı olarak İstanbul Adliyesi'nde göreve başladı. Çeşitli illerde hakimlik yaptı. 1984 yılı sonunda kamudaki görevinden ayrılarak İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak serbest çalışmaya başladı. Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan`ın avukatı ve hukuk müşaviri olarak da görev yaptı. Yazıcı, Adalet ve Kalkınma Partisi`nin kuruluş sürecinde yer alarak, partinin kurucu üyesi oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya giren Yazıcı, Kasım 2002'den itibaren beş yıl süre ile AK Parti'de Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 22 Temmuz 2007 günü yapılan genel seçimlerde yeniden İstanbul Milletvekili seçilerek parlamentoya giren Yazıcı, 60'ncı Hükümet'te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi. 12 Haziran 2011 günü yapılan genel seçimlerde Rize Milletvekili seçilerek tekrar parlamentoya giren Hayati Yazıcı, 61'inci Hükümet'te Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmış ve bu görevinden 29 Ağustos 2014'te ayrılmıştır. Yazıcı halen AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Yazıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Osman Aşkın Bak: 1966'da İstanbul'da doğdu. Dr. Makine Mühendisi, Üst Düzey Yönetici; İTÜ Makine Fakültesi'ni bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını yaptı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Özel sektörde üst düzey yönetici pozisyonunda Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalıştı. DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odası'nda 2005-2011 yılları arasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, TFF Profesyonel Kurul ve Dış İlişkiler Kurulu Üyeliği ile Genel Kurul Delegeliği ve 2007-2011 yılları arasında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Kulüp yöneticiliği alanında da Türk sporuna hizmet eden Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreterliği ve Başkanlığı, Kasımpaşa Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Erok Spor Kulübü yöneticiliği ve Haliç Su Sporları Kulübü Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. 24'üncü Dönem'de İstanbul Milletvekili seçildi. NATO PA Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. 25 ve 26'ncı dönemlerde Rize Milletvekili seçildi. NATO PA Türk Grubu Başkanı oldu. 65'inci Hükümet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirildi. Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Muhammed Avcı: 1980 yılında Rize'de doğdu. Tarihçi; Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. 2009 yılında yapılan 3'üncü Olağan Kongre'de AK Parti İl Yönetim Kurulu'na seçildi. Bir dönem Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 4'üncü olağan kongre ile birlikte Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine geldi. Mart 2014 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis Üyeliğine aday olmak için bu görevinden istifa ederek aday oldu. Yapılan seçimler sonucunda İl Genel Meclis Üyeliği'ne ve burada İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Bu görevinden ayrılarak Rize AK Parti’de yapılan 5'inci olağan kongrede İl Başkanlığı'na aday oldu ve seçildi. 20 Aralık 2014'ten bu yana bu görevi sürdüren Avcı, 27 Dönem Milletvekili seçimleri için görevinden istifa etti. Avcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.



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