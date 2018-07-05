Pürüz Çıktı! Destici İtiraz Etti Reddedildi

24 Haziran seçimlerinde ilk kez uygulamaya konulan ittifak sisteminde pürüz çıktı. YSK, BBP lideri Mustafa Destici'yi AK Parti milletvekili olarak gösterirken, Destici buna itiraz etti. "BBP Genel Başkanı" olduğu ibaresinin de yer almadığını belirten Destici'nin ise itirazı reddedildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, YSK, seçimlere AK Parti listesinden giren BBP lideri Destici'yi AK Parti milletvekili olarak gösterdi.Destici, milletvekili mazbatasında parti adı yazmadığını, seçilme tutanağında ise AK Parti milletvekili olarak işlem yapıldığını ve “BBP Genel Başkanı” ibaresinin hiçbir yerde yer almadığını söyledi.Destici'nin Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi adı yeni kabine listesinde mi olacak yorumlarına yol açmıştı. Görüşme sonrası açıklama yapan Destici'ye bu soru da soruldu. Destici, "Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim." diye yanıt verdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2018, 11:34