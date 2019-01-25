Prof. Dr. Çağrı Erhan: Suriye’de bulunmanın Amerikan halkına bir faydası yok

İSTANBUL, () - ALTINBAŞ Üniversitesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi’nde ‘ABD Dış Politikası ve Trump'ın siyasi geleceği’ konusu konuşuldu. Trump’ın günlük politika ürettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Gerçek bir projesi varsa o da, ABD içindeki bazı grupların Suriye'nin bölünerek, İsrail'in güvenliğine hizmet edecek yeni bir devletin kurulmasını desteklemesidir. Amerikan halkının Suriye'ye dair bilgisi yok, yerini sorsanız haritada gösteremezler. Suriye'de bulunmanın ABD halkına bir faydası da yok” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi’nde ‘Çarşamba Buluşmaları’ kapsamında düzenlenen panelde ‘ABD Dış Politikası ve Trump'ın siyasi geleceği’ konusu masaya yatırıldı. Trump’ın yaşadığı sıkıntıların seçim kampanyasıyla başladığını hatırlatan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, “'Kampanyaya siber müdahale oldu mu? Ruslarla anlaşma var mıydı? Devlet imkanlarını damadının lehine kullandı mı?' gibi sorular yanıt bekliyor. Yaşanan kapalı hükümet krizi nedeniyle Trump azledilmeye adaydır” diye konuştu.

Prof. Dr. Erhan, bununla birlikte Trump’ın azledilip azledilmeyeceğinin ayrı ele alınması gereken teknik bir mesele olduğunu da vurguladı.

“BİR TAKIM KİRLİ İLİŞKİLER SÖZ KONUSU”

Trump’ın Suriye’den çekilme kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Erhan, “ABD’nin Suriye’deki birliklerinden bir komutan, kararı duyunca midesine yumruk yemiş gibi hissettiğini söylemişti. General neden bu kadar endişelendi, diye sormak lazım. Çünkü ABD ordusu bu operasyonları paralı askerlerle yürütüyor, ihale usulü çalışıyor. Suriye ve Irak’ta ihale almış bazı özel Amerikan firmaları var, burada bir takım kirli ilişkiler söz konusu” dedi.

“TRUMP, GÜNLÜK POLİTİKA ÜRETİYOR”

Trump’ın aklına eseni Twitter üzerinden paylaşarak politika ürettiğini belirten Prof. Dr. Erhan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Suriye'den çekilme kararının da bu bağlamda değerlendirmek gerek. Kimse Trump'ın Suriye'den çekilmesini talep etmedi, kendisi Twitter'da çekilme kararı aldığını açıkladı. Trump, günlük politika üretiyor ve ileriye yönelik bir projesi yok. Gerçek bir projesi varsa o da, ABD içindeki bazı grupların Suriye'nin bölünerek, İsrail'in güvenliğine hizmet edecek yeni bir devletin kurulmasını desteklemesidir. Amerikan halkının Suriye'ye dair bilgisi yok, yerini sorsanız haritada gösteremezler. Suriye'de bulunmanın ABD halkına bir faydası da yok.”

“ERGEN REFLEKSLİ BİR TOPAL ÖRDEK”

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ise ABD’de başkanların son yılına girdiklerinde kendilerine ‘topal ördek’ (lame duck) denildiğine ve başkanların bu süreçte çok iddialı kararlar almaktan çekindiklerine dikkat çekerek, “Bu da ABD başkanlarını Türkçe tabirle eyyamcılığa ya da daha teknik bir ifadeyle ‘en düşük ortak payda siyasetçisi’ olmaya sevk ediyor. Donald Trump biraz erken ‘topal ördek’ oldu” ifadelerini kullandı.

“Trump gerçek bir insan mı yoksa bir Walt Disney karakteri mi?”sorusunun da gündemde olduğunu belirten Ahmet Kasım Han, “Tartışılmayacak olan şey, oldukça ergen refleksli bir şahıs olması. Buna rağmen ciddiye alınmayacak bir adam olduğunu söylemek mümkün değil. ABD sistemi içerisinde iç siyasetle ilgili konularda güçler ayırımı sistemi işliyor olabilir ama dış politikada Trump'ın eli biraz daha güçlü. Bu noktada insanın aklına Kudüs kararı geliyor. Trump, ABD sistemi karşı olduğu halde, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dışında kimin faydasına olduğu belli olmayan bir karar alarak İsrail Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyabildi” dedi.

“TRUMP İLE BİREBİR İLİŞKİ KURULMALI”

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gültekin Yıldız ise Trump’ın bir çizgi film kahramanında görebileceğimiz davranışlar sergilediğini belirterek, “Ama iki yıl içinde öğrendik ki, o gerçek bir figür ve bunu ciddiye almak gerekiyor” dedi.

ABD’nin geçmişte Türkiye’nin ciddi bir ortağı olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Yıldız, “Dolayısıyla ABD’den müttefiklik kapsamında, Türkiye'nin hayati düşmanı olarak gördüğü terörist unsurlarla işbirliği yapmamasını ve bu konuda belli teminatlar vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Yıldız, önümüzdeki dönemde Türk-Amerikan askeri ilişkilerinde daha kısa vadeli ve Trump’ı ikna etmeye yönelik ilişkiler kurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.