CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, marketlerde parayla satılan poşetlerden logoların kaldırılması için kanun teklifi verdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ücrete tabi olan poşetlerden logoların kaldırılması için kanun teklifi verdi. Tahsin Tarhan'ın kanun teklifinde şu ifadeler yer aldı, "Alışverişlerde ve de içine çöp koymak için kullanılan plastik torbaların atıkları karada en az 800 yıl, denizde en az 400 yıl yaşamaktadır. Plastik torbalar ışık altında kimyasal çözülmeye uğramaktadır ve zaman içinde daha küçük ve daha zehirli petro-polimerlere bölünmektedir. Toprağı ve suyu zehirleyen plastik torba atıklarından kaynaklanan mikroskobik zehirli parçacıklar, besin zincirine girerek, doğal hayatı ve canlıları olumsuz yönde etkilemektedir. Çözüm, plastik torba kullanımının yasaklanması veya kullanımının azaltılmasına yönelik atılacak adımlardır. İşte bu haklı gerekçelerle birçok ülkede plastik torba kullanımı yasaklanmaktadır. Dünya genelinde plastik poşet kullanımının azaltılması için uzun yıllardır çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu eyaletinde, Almanya'da, İngiltere'de süper marketlerde, İtalya'da plastik poşet kullanımı için ücret uygulaması zorunludur. İtalya'da plastik poşet kullanımı 2011 yılından, Fransa'da süpermarketlerde 2015 yılından beri yasaktır. Bu uygulamalar ile plastik poşet kullanımını yüzde 80'e vuran oranlarda düşüş yaşandığı görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

Kanun teklifinde poşetlerde firma logolarının bulunmasının tartışmalara neden olduğu belirtilerek, şu açıklamalar yer aldı:

"Ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle başlanmıştır. Ancak ücret karşılığı satış noktalarından alınan poşetlerde, firma amblem veya logolarının bulunması kamuoyunda tartışmaya neden olmuştur. Vatandaş, kanun değişikliğinden önce alışveriş yaptığı satış noktalarında ücretsiz olarak ürünle verilen poşetin üzerinde firma reklamının olmasını olağan karşılamaktaydı. Ancak değişiklik sonrası ücretli aldığı poşetin üzerinde hala firma reklamının olmasını haklı gerekçe ile eleştirmektedir. Vatandaşın ücret karşılığı satış noktasından aldığı amblemli poşet, alışveriş yaptığı firmanın haksız bir biçimde firmasının hala reklamını yapmasına olanak tanımaktadır. Bu kanun teklifi ücretli poşet uygulamasının, hiçbir amblem veya logo taşımayan poşetlerle yapılmasını amaçlamaktadır."

Milletvekili Tarhan tarafından Çevre Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi şöyle:

'Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, herhangi reklam unsuru içermeyen (logo v.b) plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir."



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