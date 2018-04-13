Özhaseki: Yeniden haritalar çizilirken Türkiye masada olmalı (3)

'KATİL SÜRÜLERİNİ KAZDIKLARI ÇUKURLARA DOLDURDUK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen Çevre ve Şehircilik Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, 2015 seçimlerinde Diyarbakır'ın Sur ilçesi başta olmak üzere Güneydoğu'daki birçok şehirde şiddet olaylarının arttığını söyledi. Bu olayların, Türkiye'yi bölmenin bir parçası olduğunu belirten Özhaseki, "Bizden bir parça koparacaklar, Irak'tan bir parça koparıyorlar, Suriye'den bir parça koparıyorlar. Sıra İran'a da geliyor tabii. Sonra kendilerine göre bir devlet kuruyorlar orada. Bu devletin ne devleti olduğunu, kime hizmet edeceğini hepiniz biliyorsunuz zaten. Şimdi oyunları da hep aşikâr oldu. Allah'a hamdolsun çok sert bir vaziyette bu işin üzerine gittik. O katiller sürüsünü eştikleri, kazdıkları çukurlara tek tek doldurduk. Bir daha da ayağa kalkamayacaklar" diye konuştu.

'SİZ NEREYE GİTTİNİZ DE İNSAN HAKLARI ORADA GELİŞTİ?'

Şehirlerin terörden temizlendiğini, teröristlerin ise 'biz bitmedik' demek için sızıntı yaparak sansasyonel olaylar yaparak milletin canını yakmaya çalıştığını ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bittiler, bunu bilin arkadaşlar. Yurt dışında operasyon yaptık, bütün dünya parmak ısırdı. Niye? Aylarca hazırlık yapmışlar, tüneller kazmışlar, betonlar dökmüşler, ağır silahlarla hazır vaziyette bekliyorlar. Tertemiz ettik, bir tek sivile arar vermeden çok şükür. Şimdi orada bir plan yapılıyor, bu planda biz varız, masada biz varız, gücümüzü ortaya koyduk. Eğer gitmeseydik, orada oturmasaydık o masaya bizi almazlardı, konuşamazdık. Orada biz konuşmayacağız da kimler konuşacak? Bir bahaneleri var; IŞİD'i yok etme projesi. Özgürlük getireceklermiş, demokrasi getireceklermiş. Siz nereye gittiniz de insan hakları orada gelişti, oraya özgürlükler geldi, barış geldi? Gittiğiniz ve barış götürdüğünüz, huzur götürdüğünüz, kalkınma götürdüğünüz bir tek yer söyleyin Allah aşkına. Öyle bir şey yok. Parçalayacaklar, bölecekler, perişan edecekler, soyacaklar soyup soğana çevirecekler, sömürüp gidecekler. Ve düşmanlık tohumu ekip gidecekler. Yapmaya çalıştıkları tek şey bu. Hamdolsun o işler de bitti."

'BİNLERCE EV YAPTIK'

Sur'da 30 bini oturulmayacak durumda olmak üzere 70 bin tane evin hasarlı olduğunu, terörden temizlendikten sonra yaraları sarma adına Bakanlık olarak bölgeye girdiklerini belirten Bakan Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

"Şunu gördük; vatandaşın bir suçu, günahı yok. Teröristler o mahalleleri sardığında biz vatandaşlara dedik ki 'Bu evlerden çıkın, bu teröristlerin canına okuyacağız. Teröristler vatandaşları bırakmak istemediler, onları siper yapmak istiyorlar, çocukları öne koyup onlar vurulsun istiyorlar. Vatandaş çekildi geriye, biz teröristleri temizledik ama evleri mahvoldu. Dışarıda çadırlarda, sağda sollarda, akrabaların evinde binlerce insan var. Devletin iki tane eli var bir tanesi kudret eli, birisi de hepimizin bildiği gibi şefkat, merhamet eli. Kudret eli bu namussuzlara vurdu, şimdi düşen bize gidip o yaraları sarmaktı. Binlerce evi yaptık teslim ediyoruz. Gelecek hafta yine oradayım İdil'deyim, Şırnak'a, Cizre'ye gidiyorum oradaki evleri teslim etmeye devam edeceğiz. Ama emin olun oradaki insanların gözündeki mutluluğu gördüğünüzde ve konuştuğunuzda direkt size şunu söylüyorlar, 'Ne olur bu namussuz, lanet adamlar bir daha buraya gelmesinler. Şu sıkı duruşu devam ettirin Allah rızası için. Tertemiz oldu buralar. Elinize sağlık yaralarımızı sardınız, biraz ortalığı hareketlendirin' diyorlar."

'EVİNDEN KAĞIT VE PET GETİREN ÇOCUĞA PARASINI VERECEĞİZ'

Konuşmasının devamında atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler de veren Bakan Özhaseki, bunu bir adım daha ileriye taşıyarak sıfır atık projesi başlattıklarını söyledi. Özhaseki, şöyle konuştu:

"Biz bu projeyi anlattığımızda sağ olsunlar Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Hanımefendi çok sevdi bu projeyi, 'Evet ben himayeme alıyorum, daha da hızlandıralım' dedi. Nedir bu sıfır atık? Tabiatta Cenab-ı Hakk'ın belki de 'Kuddüs' sıfatına denk gelen, kendiliğinden, yeniden dönüşüm var. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Özetle biz kendi bakanlığımızda şöyle yaptık. Önce kağıtları, petleri, şişeleri, elektronik atıkları, pilleri, hepsini ayrıştırıyoruz, hiçbir odamızda çöp kovası yok. Yemekhanedeki organik atıklar var. Onların bir kısmından hayvan barınaklarına yiyecekler kısmını gönderiyoruz, geriye kalanı alıyoruz kompos tesisi kurduk, hepini gübre olarak dışarıya veriyoruz. 10 aydır bizim bakanlığımıza bir tek çöp kamyonu uğramıyor. Oradaki kağıtlardan bile elde ettiğimiz kırmadığımız, dökmediğimiz ağaç sayısını çıkarmış arkadaşlar. 10 ay boyunca sadece bizim bakanlıkta bunu yaparak 1450 civarında ağacın kesilmesine mani olduk. Geçen yıl itibarıyla 700 bin ton civarında yabancı ülkelerin kullandığı kirli kağıtları ithal ettik, para verdik, temizliyoruz, kağıt yapıyoruz. Oldu mu şimdi bu? Petlerde ise o yeniden dönüşüm işi içinde kullandığımız petlerin yüzde 85'ini yurt dışından getiriyoruz. Bizimkiler ne oluyor peki? Evlerden başlayarak hepsini çöpe atıyoruz, sokakta onu temizleyerek alıp ekonomiye dönüştürmeye çalışan garibanlar var, onların ayrıştığının dışındakiler hepsi bir yerde birikiyor yakıyoruz heder ediyoruz ya da gazından üretebilirsek ufak bir elektrik üretiyoruz. Belediyeler sıfır atığa geçtiklerinde, şehrin belirli bir bölümünü sıfır atık projesi kapsamında değerlendirdiklerini ispat ettiklerinde tak paralarını vereceğiz. Mahallelerde temsilciler bulacağız, gerekirse bakkallarla anlaşacağız, deposu uygun olanlarla anlaşacağız, evlerinden kağıt getiren çocuklara parasını verecekler. Cam getirene, pet getirene parasını verecekler. Bunun bir ekonomisi var. Bunu yönetebiliriz biz."

BAKAN ÖZHASEKİ, VATANDAŞA SUCUK İKRAM ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çalıştayın arından binadan ayrılırken, 'Işıklı Tosun Baba' diye anılan Mehmet Ağagürbüz'e sucuk ikram etti. Özhaseki, Ağagürbüz'ün kendisinden daha önce sucuk istediğini ve onun için getirdiğini belirterek, "Afiyet olsun" dedi. Mehmet Ağagürbüz de Özhaseki'ye teşekkür ederek, "Sayın Bakanım bu sucuklar Kılıçdaroğlu'na kapak olsun. Bunları çatı çatır yiyeceğim" dedi.



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