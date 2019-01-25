Özhaseki: Şehirlere karmaşa getirdiler (3)

İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Altındağ ilçe danışma meclisi toplantısına katıldı. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Özhaseki’ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. CHP’nin bir hastalığı olduğunu ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Eskiden laiklik üzerine, ‘Cumhuriyet elden gidiyor’ gibi söylemlerle muhalefet edenler, son dönemde başka türlü bir havaya girdiler. Durmadan yalan söylüyorlar. Cumhurbaşkanımıza, hükümet üyelerine, bizlere, yalan üzerine yalan. Hitler’in propaganda Bakanı var adı Goebbels. Onun teorisini benimsemişler, hareket ediyorlar. Nedir Goebbels’in teorisi? Bir, yalan söyleyeceksiniz. İkinci kural, ‘Yalanı tekrar edeceksiniz’ diyor. Üçüncüsü, ‘Büyük büyük yalan söyleyin ki insanlar inansın’ diyor. Bizim CHP’nin geldiği yer burası. Belediyeciliklerini de iktidarlarını da muhalefetlerini de gördük. Ama hep bu huydan vazgeçmediler. Bu fakir kardeşinize de zamanında iftiralar attılar ama ben de burunlarından fitil fitil getirdim. Cenabı hakka şükürler olsun, çok para aldım buradan. Zamanındaki bir yalanından dolayı dava açmıştım, itiraz, itiraz, Hukuk Genel Kurulu’na çıktı, bugün yayınlandı, bir 25 bin lira daha alacağım. Para geliyor şimdi. Ödeme emrini gönderdim. Ödeyecek, çaresi yok. Bu kadar yalan söylüyorsanız, insanlara iftira ediyorsanız, bunun bedelini ödeyeceksiniz."

'DAVA AÇMAYAYIM DA BEN NE YAPAYIM BU ADAMA ŞİMDİ?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Uğur Dündar ile yaptığı bir televizyon programını anımsatan Özhaseki şöyle devam etti:

"Altyazı geçiyor, ‘Kayseri Belediyesi’nde rüşvetin belgesi bulundu’ hey güzel Allah’ım, görelim bakalım rüşvetin belgesi neymiş? Sırası geldi, bizim Kemal Bey konuşmaya başladı elinde bir resim, karanlık bir resim, benzinlik gözüküyor içinde de 9 katlı ev gözüküyor. Dedi ki ‘Rüşvetin belgesi bu işte. Bir belediye benzinlik içine ev verir mi? Vermez. Ama Kayseri Belediyesi vermiş. Bunu rüşvet alarak verirler. İnsanların hayatı hiçe sayılır mı? Benzinliğin içine 9 katlı ev verir mi?’ veriyor veriştiriyor. ‘Burası neresiymiş? Bulun bakalım’ dedik. Ertesi sabah koştuk gittik gazetecilerle benzinliğe, benzinlik yerinde duruyor da 9 katlı ev yok. Meğer arka taraflarda bir ev var, karanlıkta evi oturarak çekmişler o ev sanki benzinliğin içinde gibi çıkmış. Ama konuşurken diyor ki, ‘Burada düğün salonu, restoran, 9 katlı ev var’ anlattıkça anlatıyor bizimki. Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan. En son benzinci tabela astı. Benzinliklerde büfe olur ya oraya tabela astı, ‘Siz benim küçücük gözüktüğüme bakmayın ben aslında 9 katlıyım’ diye. Dava açmayayım da ben ne yapayım bu adama şimdi? Kayseri’ye 19 milletvekili, ellerinde 300 sayfalık dilekçeyle geldiler. İçinde adım birkaç yerde geçiyor ama çalışma arkadaşlarım geçiyor hep. İmar komisyon başkanımıza diyor ki, ‘Bu adamın 400 dairesi var’ ola ki bir numara var mı işte diye kafalar karışıyor. Temiz adam ama insan hali. Arkadaşımızı çağırdık dedik ki, ‘400 direyi anlat neymiş?’ arkadaşımız getirdi tapuları. Dedesinden, babasına kalmış bir arsa. Babasından da kendisine kalmış. O da müteahhide vermiş, 4 tane 100 metrekarelik daire almış. Bizimkine göre yüzlerce daire el insaf. Bütün dünyaları yalan."

'BAŞKENTTE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLMAK BAŞKA BİR DUYDU'

Yıllarca Belediye Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı ve Bakanlık yaptığını aktaran Özhaseki, "Başkentte Büyükşehir Belediye Başkanı olmak başka bir duydu. Bu beni heyecanlandırıyor. Burası hepimizin kenti, hepimizin başşehri. Ankara’da yapılacak çok şey var. Projelerimin hepsini yaparım. Çünkü daha önceden tecrübem, bilgim var. Yaptım hepsini. Kasabadan gelerek buraya aday filan değilim. Sizler de uygun görürseniz sizlere hizmet etmeye talibiz" dedi.

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