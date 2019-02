Özhaseki: Seçim stratejimiz basit ve sade

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bizim seçimlerde izleyeceğimiz yol ve stratejimiz basit ve sade. Aslında herkesin bildiği ama birçok kişinin yapmakta güçlük çekeceği bir iş. Biz bu seçimlerde her zaman olduğu gibi dürüstlüğü yine benimsedik. Hiç kimseye söz söylemiyoruz, işimize bakıyoruz" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Alparslan Türkeş'in mezarını ve 15 Temmuz Şehirler Anıtı’nı ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti ve MHP İl Başkanları, 22 AK Parti İlçe Belediye Başkan adayı, 3 MHP İlçe Belediye Başkan adayı, AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri eşlik etti. Türkeş’in kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, mezara kırmızı karanfiller bırakıldı ve bakır ibrikten su döküldü. Daha sonra 15 Temmuz Şehirler Anıtı'na geçen Cumhur İttifakı heyeti, anıt başında okunan Kuran-ı Kerim'i dinledi ve şehitlerin ruhuna Fatiha okudu. Anıta karanfil bırakan Özhaseki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BİZİ BİR ARADA TUTAN ŞEY SADECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DEĞİL'

Yapılan ziyaretlerin 25 belediye başkan adayıyla birlikte gerçekleştirildiğine dikkat çeken Özhaseki şunları kaydetti:

"Biz vefalı insanlarız, bize bu günleri sağlayan büyüklerimize Fatihalar gönderiyoruz. Bir taraftan da bu vatanın bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü için canını ortaya koyan yiğitlerimizi de unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Hakikaten 15 Temmuz gecesi unutulacak bir gece değildi. Yüzyıllar boyunca bağımsız yaşamış olan milletimiz bayrağından, ezanından, mukaddesatından taviz vermeden bugüne kadar gelmiştir. O gün de millete karşı yapılan büyük hadise karşısında yine cesaret örneği göstererek herkes ortaya çıkmış, çıplak elleriyle tanklara, bombalara karşı durmuş, iradesine sahip çıkmıştır. Tarih bir kez daha tekerrür etmiş, bu millet büyüklüğünü göstermiştir. Böyle bir olay batıda yaşanmış olsaydı emin olun Fransız Devrimi gibi isim yapar, onlarca filme çekilir, yüzlerce roman yazılır buradaki yiğitlerin kahramanlıkları dillere destan şekilde anlatılırdı. Biz onların kıymetini biliyoruz, biz onları takdir ediyoruz, hiçbir gün de unutmayacağız, kimseye de unutturmayacağız. Bizi biz yapan değerler, bunlar, bu yiğitler olmazsa bu vatanda bağımsızlık ve özgürlük olmaz, farkındayız."

Bu şuurla hareket ettiklerini, birlikteliklerini koruduklarını vurgulayan Özhaseki, "Aday arkadaşlarımızla birlikte yol almaya devam ediyoruz. 25 ilçemizde birlikte hareket ederek güzel Ankara’mıza hizmet edeceğiz. Bizi bir arada tutan şey sadece belediye başkanlığı değil, biraz önceki anlattığımız ruh. O ruhtan hareketle de bugün burada çok önemli arkadaşlarımızla, belediyeciliği bilen arkadaşlarımızla birlikteyiz" dedi.

'STRATEJİMİZ BASİT VE SADE'

Ziyaretlerin ardından bir restoranda öğle yemeği yiyen Cumhur İttifakı heyetine hitap eden AK Partili Özhaseki, 15 Temmuz şehitlerinin de bu ziyaretten memnun olduğunu ifade ederek, şehitlerin, dış güçlerin Türkiye üzerinde söz sahibi olmaması için canlarını feda ettiklerini vurguladı. Seçimlerin, sadece belediye seçimi olma ötesinde anlamlar taşıdığını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bizim seçimlerde izleyeceğimiz yol ve stratejimiz basit ve sade. Aslında herkesin bildiği; ama birçok kişinin yapmakta güçlük çekeceği bir iş. Biz bu seçimlerde her zaman olduğu gibi dürüstlüğü yine benimsedik. Hiç kimseye söz söylemiyoruz, işimize bakıyoruz. Ankara’mızı konuşuyoruz. Projeleri ortaya koyuyoruz, bunun için kitaplar bastırdık, dağıttık, bunun peşinde olacağımızı herkese vadediyoruz. O eski bilinen siyasi söylemler yok. Çatışmacı üsluptan beslenen adamlara da prim vermeyeceğiz. Ara ara tuhaf sesler geliyor, kendi sosyal medyalarında hakaretler geliyor, yalanlar devam edip gidiyor. Kapılar kapalı, duymuyoruz, eyvallah etmiyoruz. Milletin de prim verdiğine inanmıyoruz."

'KİMSE YAPAMAZ BİZDEN BAŞKA'

Özhaseki, bir aydır alanlarda olduklarını belirterek, "Gittiğimiz her yerde Cumhur İttifakı’na vurgu yapıyoruz. Niye bir arada olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz, bu işin basit bir al-ver pazarlığı olmadığını defalarca, tekrar ederek anlatmaya çalışıyoruz. Sonra projelerimizi anlatmaya çalışıyoruz, vatandaş bizden neler bekliyorsa doğrularımızı anlatmaya çalışıyoruz. Ulaşım projelerini anlatmaya çalışıyoruz. Onları yapacak güç bizde var yalnız. Onları kimse yapamaz bizden başka. Ulaştırma Bakanlığı’yla, Cumhurbaşkanlığı'yla birlikte koordine olarak o devasa projeleri biz gerçekleştireceğiz. Bizim buna gücümüz yeter. Başkalarının gücü yetmez, aklı da ermez, emin olun. 13 millet bahçesini vadettik, biz yaparız sadece" dedi.

Seçim akşamı zafer yaşacaklarını belirten Özhaseki, "O gün şükür secdesi yapacağız, şımarmayacağız, sorumluluğumuzu hissedeceğiz, sonra çıkacağız 'bismillah' diyerek işe başlayacağız, 5 sene boyunca da koşacağız, hizmet edeceğiz. İlçelerimizle kol kola gireceğiz bu güzel projelerin hepsini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×