Özhaseki: Melih Bey, stratejimizin parçası değil (3)

YOZGATLI DERNEKLER FEDERASYONU ÜYELERİNE SESLENDİ

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen programda Yozgatlı Dernekler Federasyonu üyelerine seslendi.

Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında Yozgatlı Dernekler Federasyonu üyeleri ile bir araya geldi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen programda konuşan Özhaseki, iktidar olma hevesiyle bir mücadele içinde bulunmadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Elbette ki demokratik ortamda iş yapabilmenin birinci yolu iktidara gelmektir. Gerek hükümetlerde gerekse belediyelerde iş yapılabilesi için iktidar olmak önemlidir. Bu ortam itibari ile sadece particilik yapmak için bir araya gelmiş insanlardan oluşmuyoruz. Bizim bir derdimiz var, bizim bir davamız var. Bu dert bu milletin derdidir. Bu dava bu milletin davasıdır. Bu hükümetin davasıdır. Allah herkese bir nefis vermiş. Bu nefis yan gelip yatmayı istiyor, en önde olmayı istiyor, en torpilli yerde olmayı istiyor, en çok kazanmayı istiyor, en yakışıklı olmayı istiyor, ben duygusu ben ben ben. Böyle bir şey bela bir şey ama bu içimizden geliyor, içten gelen bu duyguyu insanın içine bir de kalp koymuş. Kalp de 'bir dakika' diyor. Her yaptığının hesabını vereceksin, kendine gel. Önemli olan Allah'ın huzuruna yüz akıyla gidip hesap verebilmek."

'FİLİSTİN'DE ZULÜM OLUR KİMSE SESİNİ ÇIKARMAZ'

'Ümmeti Muhammed'in bir dağınıklığı vardı, bir lideri yoktu' diyen Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'de zulüm olur kimse sesini çıkarmaz. Milyar dolarları olanların sesi çıkmaz. Beş kuşak Avrupa'ya seyahat edip milyar dolarlar harcayan adamların sesi çıkmaz. Bir tanesi konuşamaz bile. Bosna'da sıkıntı olur, bizler bir araya gelir kendi aramızda para toplarız ama hükümetlerimizin sesi çıkmaz, korkarlar söyleyemezler ki bir şey. O günler hep yaşandı ama şimdi o mazlumların hür bir sesi var. Allah uzun ömürler versin o da tabi ki hepimizin lideri Recep Tayyip Erdoğan."

Herkesin nefsinin bir muhakemesini yapması önerisinde bulunan Özhaseki, "Sıkıntı şurada zengin ya da rütbeli birini gördüklerinde iki büklüm oluyorlar, gariban görünce tepesine biniyorlar. Bu adamlık değil. Bu karakter zaafı affedersiniz, karaktersizlik. Zengin ve güçlü karşısında mağruru insan karşısında dik durmak lazım. Mağrur insan dik durur ama mümin insan karşısında makul vatandaş karşısında bir anne bir teyze karşısında bir zayıf ezik insan karşısında iki büklüm olunur. İşin ölçüsü budur" diye konuştu.

Özgür ALTIN/ANKARA, ()