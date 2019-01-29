Özhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldik (3)

ULUS ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

‘YENİDEN CANLI BİR ORTAM DOĞURABİLİRİZ'

AK Partil Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Ankara Kalesi’nde bulunan Hisar Kasrı’nda Ulus esnafıyla bir araya geldi. Özhaseki, Ulus’un canlandırılması için yapılması planlanan phrojelere değinerek, şöyle konuştu:

“Sizin temsilcilerinizle görüşerek, yeni iş merkezleri ve alışveriş merkezleri oluşturalım. Halihazırda içinde iş yapan arkadaşlarımızın taşınabilecekleri yerleri kendilerine gösterelim. Sonra da oradaki projelerle inşallah, öyle ümit ediyorum ki yeniden canlı canlı bir ortam doğurabiliriz. ‘Kültür Yolu’ projesinden bahsediyorum, Cumhuriyet döneminin en nemli eserleri orada. İlk kamu binalarının en güzelleri orada. Onların içine fonksiyon yükleyerek, burayı turizme yönlendirerek ancak kurtarabiliriz. Yoksa o küçük dükkanlardaki alışveriş imkanları bir müddet sonra zaten yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Burada yeniden oluşturacağımız bu meydan düzenlemesinde yeniden iş yerleri koymamız mümkün. Meydana bakan dükkanlar koymazsak zaten ölü doğan bir yer haline gelir. Orada insanların yaşayacağı, alışveriş edeceği mekanlar yapmazsak, cazip hale getirmezsek koca alan boşalır. Diş oyuğu gibi söktük aldık ne olur? Şu binayı da yıktık, bu binayı da yıktık, açık ne olacak? Oraya bir fonksiyon yüklenmezse, orada ticaret olmazsa, insanların gelmesini getirecek ortam doğmazsa belediyenin ne işine yarayacak? Yayalaştırdık, süsledik bunu görmeye kimse gelmez. Yaşatmamız lazım, yaşatabilmemiz için ticaret koymamız lazım."