Özhaseki: Dünyanın bütün metropollerinde hükümetle işbirliği içerisinde bunlar yapılır

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 1 milyar lira civarında belediye bütçesiyle 15-20 milyar liralık metro ağlarının yapılamayacağını belirterek, "Dünyanın bütün metropollerinde hükümetle işbirliği içerisinde bunlar yapılır. Bir taraftan her gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne laf atacaksınız, ağza alınmadık hakaretler edeceksiniz, elini sıkmamak için arka sokaktan dolaşacaksınız, peki metroyu nasıl yaptıracaksınız?" dedi.AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da yaşayan Sivaslılar ile bir otelde düzenlenen toplantıda buluştu. Projelerini anlatan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ankara'da 25 yıldır milli maç yapılmadığını aktardığını, onun da 'Yapma ya' diye karşılık verdiğini söyledi. Kayseri'de Kadir Has Stadyumu'nu, hayırsever Kadir Has'ın desteğiyle kendisinin yaptırdığını, sonra 25 ilde aynı modelde stadyumlar yapıldığını ifade eden Özhaseki, şöyle dedi:"Bizim projeyi çizen delikanlı aynı zamanda buradaki 19 Mayıs'ı da çalışmış. Projeyi getirttim, üzerinde çalıştık, dünyanın en güzel projesi. Sadece 55 bin kişilik UEFA standartlarında bir stadyum değil, 26 tane de ayrı ayrı gençlerimizin spor yapabileceği mekanlar var içerisinde, kocaman bir kompleks. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. 'Bunun biran önce temelini atmamız lazım, bunun yapılması lazım, Ankara bunu hak ediyor.' dedim. Önce izledi videoyu, bir şey demedi. Gittiğimiz yerde konuşmaya çıktığında, 'Biraz önce izledim, çok güzel olmuş, Allah'ın izni ile buna biz başlayacağız, 2-3 yıl içerisinde de bitiririz' dedi. Son derece mutlu oldum. Şimdi o stadyum da başlayacak."'SEÇİMDEN ÖNCE TEMELİNİ ATACAĞIZ'Söz konusu stadyum ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı alındığını öğrendiklerini ifade eden Özhaseki, "İşte birileri yapmaya çalışırken birileri de mani olmaya çalışır, böyle bir dünyada yaşıyoruz. İnşallah onu aşarız. Zannedersem Mimarlar Odası aldırmış o kararı, mahkemenin gerekçeli kararını takip edip bunu kaldırtıp seçimden önce temelini atacağız. Bizim acelemiz var" dedi.'PROGRAMA ALDIRABİLİRSENİZ YAPILIR'Belediyenin yatırım bütçesinin 1 milyar lira civarında olduğuna vurgu yapan Özhaseki, Ankara için hazırladıkları metro ağlarının toplam 15-20 milyar lira arasında olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:"Nasıl olacak? Hükümet yapacak, hükümete gidecek de yüzünüz olacak. Gidip oraya Cumhurbaşkanı'na bunu söyleyebilirseniz, programa aldırabilirseniz yapılır, yoksa iş zor arkadaşlar. Dünyanın bütün metropollerinde hükümetle iş birliği içerisinde bunlar yapılır. Belediye bütçeleri buna yetmez. Şimdi bir taraftan her gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne laf atacaksınız, ağza alınmadık hakaretler edeceksiniz, elini sıkmamak için arka sokaktan dolaşacaksınız, peki metroyu nasıl yaptıracaksınız? 'Altın klozet', 'altın klozet'. Ya arkadaşlar haftada 3 gün oradayım, bir tane ne altın ne de sarıya boyanmış bir şey gördüm vallahi, herksin evinde kullandığı neyse o, günahtır, çok sade bir Cumhurbaşkanlığı Ofisi var.'''LANET FETÖ ÖRGÜTÜ'Özhaseki, her devletin istihbarat örgütleri olduğunu belirterek, "Bizim de var. Aşağı tarafta PKK lanet örgütünü çözmek üzere görev yapan, sizin, bizim yavrularımız. O bölgelerde görev yaparken, en çok işbirliği içinde olmaları gereken gruplar, şimdi FETÖ operasyonundan sonra içeride yatan o generaller falan var ya; o lanet adamlar tarafından bu yavrularımızın ismi PKK'ya verilmiş ve hepsini şehit ettiler bu yavruların. Mezarları belirsiz o yavruların, anneleri-babaları gidip başında ağlayacak bir yer bile bulamıyorlar. Lanet FETÖ örgütü bu evlatlarımızın hepsinin ismini veriyor. Orada boş dağları bombalatmışlar askerlere, böyle bir işbirliği içerisindelerdi" diye konuştu.SURİYELİ YOKSUL ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİÖzhaseki, daha sonra Altındağ'da hayırseverlerin düzenlediği 'mülteci çocuklara yardım' etkinliğine katıldı. Düğün salonundaki etkinlikte Suriyeli kimsesiz ve yoksul çocuklarla bir araya gelen Özhaseki, "Burada bakıma muhtaç, savaştan kaçmış kimsesiz yavrular var. Bunların babaları cephelerde şehit olmuş insanlar. Bu yavrular da geleceğe ait tüm ümitlerini bizim ülkemizde arıyorlar. En güzel tarafı bunlara bakacak, kucak açacak bir ülke var. Bunlara ağabeylik, babalık eden, geleceğe hazırlayan gani gönüllü hemşehrilerimiz var. Bu manzarayı keşke tüm Ankaralı hemşerilerimiz görse. Bu yavrulara sahip çıkmayı onlar da kendilerine iş edinseler" dedi.'BU ÇOCUKLAR SEVGİYE MUHTAÇ'"Çevrecilik adına otlara, böceklere sahip çıkanların gelip şu manzarayı görmesi lazım" diyen Özhaseki, şöyle konuştu:"Bu yavruların her birinin geleceğe ait ümitleri var. Herkesin kendi çocuğuna bakmakta zorluk çektiği, onun sorunlarıyla ilgilenmekte yorulduğu bir ortamda kendi nefsinden geçmiş ve burada yüzlerce, binlerce yavruyla ilgilenen görevli arkadaşlarımız var. Bir taraftan devletin desteği, bir taraftan gönüllü insanlar bu çocukları ayakta tutuyor. Bu çocukların hepsi sevgiye muhtaç, bu çocukların hepsinin bir takım ihtiyaçları var. Unutmayalım Peygamberimiz de bir öksüz ve yetimdi. Cenabı Hakkın öksüz ve yetimlerle ilgili merhameti vardır. Hızlı seçim maratonunda buraya gelmek bizi çokça rahatlattı. İçimiz rahatladı, gönlümüz ferahladı. Kavgalı, gürültülü ortamdan bambaşka saf duyguların olduğu bir ortama adım atmış olduk."

