Özhaseki: Belediyeler üzerinden oyun oynayanlar var (3)

HEMŞEHRİ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

AK Parti'li Özhaseki, Çankırı-Şabanözü-Çaparkayı Köyü Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneği’ni ziyaret etti. Burada Çankırılılara hitap eden Özhaseki, Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin büyük imkanları olduğunu belirterek, "Belediyeler iş birliği yapıp bütün alacaklarını ne kadar kullandıkları malzeme varsa Ankara sanayisinden alırlarsa bu sanayi başka türlü olur. Biliyoruz ki buradaki sanayi iletişim, savunma, iş makinesi alanında çok öncü. Raylı sistemlere ilişkin ne varsa tamamı Ankara’da yapılabilir vaziyette" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZDAN SÖZ ALDIM'

Özhaseki, vaad ettiği projeleri bilgi birikimi ve yeteneği ile hayata geçirebileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bütçe olmasa da şart değil. Parasız iş nasıl yapılır bunun kitabını yazmış bir adamım ben. Stadı, barajları bedava yaptırmış birisiyim ben. Daraldığımız zaman da kapısını çalacağımız bir Cumhurbaşkanımız var. Bu kitapçıkta yazan metrolarla ilgili gidecek para 20 milyar lira. Ankara büyükşehrin bütçesi 1 milyar lira civarında. Tabii ki bunun bir takım formüllerini ortaya koyacağım. Cumhurbaşkanımızdan da söz aldım, 'Efendim yazıyorum bakın buraya siz bize destek verecekseniz yazayım yoksa insanlara mahcup olmayalım' dedim. Bizim oraya gidip daraldığımız her yerde derdimizi anlatma imkanımız var. Cumhurbaşkanımızın elini sıkmaktan kaçan adamlar Ankara’ya nasıl yardım isteyecekler neler söyleyecekler acaba? Her gün laf atıp yalan söyleyenler ne diyecekler acaba."

'UFAK TEFEK FARKLILIKLARIMIZ OLABİLİR'

AK Parti'li Özhaseki, Etimesgut Belediye Başkanı ve adayı Enver Demirel'in kaynaşma toplantısına da katıldı. Programda konuşma yapan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Teröristlerin gazeteleri, televizyonları, yurtları kapatılırken önünde gösteri yapıyorlar sonra da FETÖ ağzıyla konuşmaya çalışıyorlar. Doğrusu yanımızda biz Atatürk’ün kurduğu partinin temsilcilerini de beka meselesinde Türkiye’nin geleceği için yanımızda görmek isterdik. Ama şükürler olsun AK Parti ile MHP’nin kurduğu birliktelik zaten bu işler için yeterli, kötülerin karşısında dimdik durmak için yeterli. Onların hakkından geliriz Allah'ın izniyle. Elbette ufak tefek farklılıklarımız olabilir. Bir aile içinde bile babayla çocuklar eşler aynı düşünmeyebilirler, bu konuda sağduyulu sabırlı olmak gerekir. Bu ulvi dava için bizim bunu yapmamız lazım."

'BİRİLERİ YAPMAK İÇİN BİRİLERİ DE DURDURMAK İÇİN ÇABALAR'

19 Mayıs Stadyumu için 55 bin kişilik proje çizdirdiğini, bir an önce temelinin atılması için yakın zamanda ihalesinin yapılacağını açıklayan Özhaseki, "Ama üzücü bir taraf yine bizim mimar mühendis odaları. Dava açmışlar Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerindeki inşaat için yürütmeyi durdurma almışlar. Birileri yapmak için birileri de durdurmak için çabalar. Birileri bir hayırlı iş yapmak için çabalar, birileri de hayırlı iş yapanların önünü kesmek için çabalar. Allah herkese böyle bir görev vermiş demek ki. Ankaragücü Eryaman’da maçını yapamıyordu, devreye girdim yarın maçını Ankara’da yapacak Ankaragücü. Transfer tahtası kapalıydı, uğraştım açıldı. Şimdi birkaç transfer yaparak, Ankaragücü daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu.

