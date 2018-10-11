Özgür Özel: Takmış İş Bankası  hisselerine 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İş Bankası hisselerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını anımsatarak, "O takmış hisselere. Vasiyet özel hukuktur, vasiyete karşı kanun çıkartamazsın. Yasalara ahlaka aykırı iştir. Buna tenezzül ederlerse akıllarına gelmedikleri şekilde itiraz ederiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, İş Bankası hisseleri tartışmalarını anımsatarak şunları söyledi:

"Buna en son Evren (Kenan Evren) tenezzül etmişti. Yargı Atatürk’ün vasiyetini haklı görmüş korumuştu. Her dönem darbeciler bunu yapar. Mesele Atatürk’ün vasiyeti demektedir. Atatürk İş Bankası hisselerinin CHP tarafından yönetilmesini söylemiş. O takmış hisselere. Atatürk vasiyetini bırakmış; bir kısmını biz uyguluyoruz bir kısmını Erdoğan uyguluyor. Atatürk'ün vasiyet özel hukuktur. Genel hukuk kuralları aşamaz, vasiyete karşı kanun çıkartamazsın. Buna tenezzül ederlerse akıllarına gelmedikleri şekilde itiraz ederiz."



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