ÖSYM, Sınav Ücretlerinin Nerelerde Kullanıldığını Açıkladı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerine yapılan zamma ilişkin açıklama yaptı.

Her yıl sınava giren öğrenci sayısı binleri hatta milyonları bulabiliyor. Son zamanlarda, sınav ücretleri meclisin gündemine oturmuş durumda. Her geçen yıl zam yapılan sınav başvuru ücretleri dikkat çekici duruma geldi. Çoğu kişinin, sınava başvuru yaparken ödemekte zorlandığı sınav ücretleri hakkınla CHP Karaman Milletvekili, ÖSYM Başkanlığına 2 adet soru yöneltti. Alınan cevap ise, şaşırtıcı oldu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ilginç detay ortaya çıktı. Sınava giren kişiler, sadece kalem kutusu ve kitapçığa o kadar para verilir mi? Şeklinde haklı isyandayken, ÖSYM tarafından yapılan açıklamada alınan sınav başvuru ücretleri ile sadece kalem kutusu ve kitapçık için para alınmadığı da ortaya çıktı.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, ÖSYM tarafından hazırlanmakta olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerine yapılan zammı fazla bularak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Güncel enflasyon rakamının ve üzerinde bir oranla % 29 oranında zam yapılan sınavın, ücreti 70 TL den 90 TL'ye çıkarılmıştı.

Üniversiteye gitmeyi hayal eden çoğu kişiye sınav ücreti fazla geldi. Siyasilerinde gündemi olan, sınav ücretine ilişkin yapılan zam meclis gündemine taşındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin, üniversite sınavına girmek isteyen çocukları için sınav harcını ödeyeceğini hatırlatan Karaman milletvekili CHP Ünver, sınav ücretlerine yapılan zammın artışının nedenini sordu.

CHP'li milletvekili, bu sorunun yanı sıra ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, sınavlara girmek isteyen öğrencilerin yatırmış oldukları ücretlerinin ve sınava harcanan kaynak miktarının ne kadar olduğu sorusunu yöneltti.

‘’ Başkanlığımıza Merkezi Bütçeden Herhangi Bir Ödenek Ayrılmamaktadır''

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM başkanlığından gelen cevap ise, ‘’ÖSYM personel giderleri, elektrik, ısınma, su, ulaştırma, hizmet mal alımları dahil başkanlığımızın her türlü kurumsal giderleri, adaylardan tahsil edilen sınav ücretlerinden karşılanmakta olup, başkanlığımıza merkezi bütçeden herhangi bir ödenek ayrılmamaktadır’’ açıklaması yapıldı.