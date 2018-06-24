Oğuzhan Kaya Osmancık'ta Oyunu Kullandı

MİLLETVEKİLİ ADAYI OĞUZHAN KAYA OYUNU KULLANDI



Ak Parti Çorum Milletvekili Adayı Oğuzhan Kaya oyunu Osmancık ilçesinde kullandı.



Eşi Güllü Kaya ve çocukları ile birlikte oy kullanacağı 1064 nolu sandığın bulunduğu Akşemseddin İlkokuluna gelen Kaya, sandıktaki yoğunluk nedeniyle bir süre sırada bekledi.



Kaya, kendi oyunu kızı Ayşe Naz ile birlikte sandığa attı.



“BU TARİHİ ANLARA ÇOCUKLARIMIZ DA TANIKLIK EDİYOR”



Kaya oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu tarihi anlara çocuklarımızın da tanık olmasını isliyoruz. Kızlarım 2014’de yapılan seçimlerde tarihe tanıklık etmişlerdi, onları da getirdik. İkinci defa Cumhurbaşkanımıza oy kullandılar. İnşallah çocuklarımız, vatanımız, milletimiz hep beraber bundan sonraki güzel günlerde yaşayacağız.” dedi.



BAŞKAN KARATAŞ OYUNU KULLANDI



Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, oyunu Güney Mahallesinde İnönü Zaferi Ortaokulunda kullandı.



Oy kullanmaya eşi Hamide Karataş ve çocukları ile birlikte gelen Başkan Karataş oyunu 1026 nolu sandıkta kullandı.



Karataş gazetecilere yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olacağına işaret etti.



Hem Cumhurbaşkanının hem de millet meclisinin belirleneceği seçimle birlikte ülkede yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine de geçileceğini anımsatan Karataş “Bu seçim ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Yarın itibariyle bizi yeni bir başlangıç bekliyor. Dolayısı ile yeni bir sisteme geçerken milletimiz tarihi bir karar vermiş olacak. Milletimizin kararının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

